Необычную находку в своём унитазе обнаружила жительница посёлка Токсово Ленинградской области — женщина увидела в туалете живого котёнка. По её словам, питомца она заметила после того, как нажала кнопку смыва. Вместе с мужем она тут же организовала операцию по спасению пушистого, которая, к счастью, оказалась успешной.

"Я в этот момент подумала, что у меня крыша едет. Муж был дома, я ему кричу: "Женя! Тут кот!" Он не понимает ничего: "Какой кот?" А я на секунду ловлю себя на мысли: может быть, у меня галлюцинации… Но нет", — поделилась жительница Токсово в беседе с Metro.

Она отметила, что котёнок вёл себя очень агрессивно, шипел и кусался. Вызволить его удалось с помощью тряпок. Сколько времени ушло на спасательную операцию, женщина сказать не смогла, так как в тот момент все находились в шоке. После того как пушистого достали из унитаза, его тут же помыли. По словам жительницы Токсово, у малыша много блох, вероятно, он уличный кот. Пока семья теряется в догадках, как питомец попал в необычную ловушку, но предполагают, что он упал с крыши.

"Туда выходит канализационная и вентиляционная трубы. И там сверху, возможно, упала крышка или её там вообще нет. Хотя я так размышляю: если он летел с верхних этажей, как он остался в таком достаточно удовлетворительном состоянии?" — поделилась женщина, отметив, что живут они на первом этаже.

Фото © "ВКонтакте" / Газета Metro

Пока котёнок пребывает в квартире, где его и нашли, он проходит "реабилитацию" — пушистому выводят блок, дают противопаразитные средства и отмывают. Женщина отметила, что есть уже много желающих забрать питомца себе, однако семья пока думает над тем, чтобы оставить его себе. Если это случится, то кот получит кличку Толли.