Политолог Орлов объяснил рекордную популярность онлайн-голосования среди москвичей

В общей сложности жители Москвы подали свыше двух миллионов заявок на онлайн-голосование на выборах в Госдуму, было зарегистрировано 2 014 765 из них, большая часть из голосующих дистанционно избирателей уже сделала свой выбор. Высокую явку на ДЭГ объяснил политолог Дмитрий Орлов.

"В плане явки очень удивила Москва, электронное голосование привело колоссальный массив избирателей. Зарегистрировалось 2,3 миллиона человек, большая часть уже проголосовала", — сказал он в рамках спецэфира Лайфа "Ночь выборов – 2021".

Те люди, которые выбрали онлайн-голосование, в первую очередь ценят сервис, отметил эксперт. Он считает, что среди таких избирателей могут быть не только представители молодёжи, но и те, кто привык работать удалённо. К слову, из-за пандемии таких сейчас в Москве немало. Орлов добавил, что именно для этой прослойки общества и "открылось окно возможностей".