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Политолог Орлов объяснил рекордную популярность онлайн-голосования среди москвичей

Дистанционная процедура привела колоссальный массив избирателей, отметил эксперт. По его словам, те люди, которые решили сделать выбор с помощью неё, в первую очередь ценят сервис.

19 сентября, 14:28
<p>Политолог Дмитрий Орлов. Скриншот © LIFE</p>

Политолог Дмитрий Орлов. Скриншот © LIFE

В общей сложности жители Москвы подали свыше двух миллионов заявок на онлайн-голосование на выборах в Госдуму, было зарегистрировано 2 014 765 из них, большая часть из голосующих дистанционно избирателей уже сделала свой выбор. Высокую явку на ДЭГ объяснил политолог Дмитрий Орлов.

"В плане явки очень удивила Москва, электронное голосование привело колоссальный массив избирателей. Зарегистрировалось 2,3 миллиона человек, большая часть уже проголосовала", — сказал он в рамках спецэфира Лайфа "Ночь выборов – 2021".

В Москве побит рекорд по числу проголосовавших на выборах онлайн

В Москве побит рекорд по числу проголосовавших на выборах онлайн

Те люди, которые выбрали онлайн-голосование, в первую очередь ценят сервис, отметил эксперт. Он считает, что среди таких избирателей могут быть не только представители молодёжи, но и те, кто привык работать удалённо. К слову, из-за пандемии таких сейчас в Москве немало. Орлов добавил, что именно для этой прослойки общества и "открылось окно возможностей".

В Москве явка на думские выборы с учётом онлайн-голосования превысила 43%

В Москве явка на думские выборы с учётом онлайн-голосования превысила 43%

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Выигранные Песковым после онлайн-голосования баллы направят на благотворительность

Выигранные Песковым после онлайн-голосования баллы направят на благотворительность

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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