Эксперт: Введение электронного голосования поднимет явку в Екатеринбурге
Сейчас в регионах Урала, по оценкам собеседника Лайфа, явка преодолела среднюю планку в 42%, но до конца дня эта цифра может приблизиться к 50%.
Фото © ТАСС / Кузьмиченок Василий
Невысокая на общем фоне явка в Екатеринбурге не всегда объясняется пониженной политизацией. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
"В Екатеринбурге живёт очень много людей не по месту регистрации, и, чтобы просто доехать до участка, понадобится времени больше часа. И эта проблема может быть решена введением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), но в этом году мы не участвуем", — комментирует эксперт.
Сейчас в регионах Урала, по оценкам Русакова, явка преодолела среднюю планку в 42%, но до конца дня эта цифра может приблизиться к 50%.
"Трёхдневный период голосования, несомненно, сказался на итоговой явке, и сегодня голосует традиционный электорат, который привык голосовать именно в этот день. Я сегодня тоже проголосовал, всё прошло спокойно", — добавил он.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0