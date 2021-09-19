Эксперт: Введение электронного голосования поднимет явку в Екатеринбурге

Невысокая на общем фоне явка в Екатеринбурге не всегда объясняется пониженной политизацией. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

"В Екатеринбурге живёт очень много людей не по месту регистрации, и, чтобы просто доехать до участка, понадобится времени больше часа. И эта проблема может быть решена введением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), но в этом году мы не участвуем", — комментирует эксперт.

Сейчас в регионах Урала, по оценкам Русакова, явка преодолела среднюю планку в 42%, но до конца дня эта цифра может приблизиться к 50%.

"Трёхдневный период голосования, несомненно, сказался на итоговой явке, и сегодня голосует традиционный электорат, который привык голосовать именно в этот день. Я сегодня тоже проголосовал, всё прошло спокойно", — добавил он.