Политолог не ждёт сюрпризов от явки на Урале

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев прогнозирует явку на Урале повыше, чем на прошлых думских выборах. Об этом он сообщил в беседе с Лайфом. По его словам, на активность избирателей повлияло введение трёхдневной процедуры.

Количество нарушений, по мнению Матвейчева, не очень большое, хотя имели место и довольно "агрессивные" фейки.

"Мы видели, что сняли квартиру, которая имитировала избирательный участок, снимались якобы вбросы. Сейчас завели уголовное дело уже. Но понятно, что в ЦИК нашем это быстро разоблачают. И основные потребители всего этого, конечно, на Западе", — комментирует собеседник Лайфа.

Матвейчев добавил, что Урал считается "умеренно оппозиционной территорией", поэтому он проголосует" в своём привычном режиме" и "без каких-то сюрпризов".