Политолог не ждёт сюрпризов от явки на Урале
По словам собеседника Лайфа, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ЯНАО и ХМАО голосование идёт размеренно и предсказуемо.
Фото © ТАСС / Слуцкий Максим
Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев прогнозирует явку на Урале повыше, чем на прошлых думских выборах. Об этом он сообщил в беседе с Лайфом. По его словам, на активность избирателей повлияло введение трёхдневной процедуры.
Количество нарушений, по мнению Матвейчева, не очень большое, хотя имели место и довольно "агрессивные" фейки.
"Мы видели, что сняли квартиру, которая имитировала избирательный участок, снимались якобы вбросы. Сейчас завели уголовное дело уже. Но понятно, что в ЦИК нашем это быстро разоблачают. И основные потребители всего этого, конечно, на Западе", — комментирует собеседник Лайфа.
Матвейчев добавил, что Урал считается "умеренно оппозиционной территорией", поэтому он проголосует" в своём привычном режиме" и "без каких-то сюрпризов".
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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