Социолог объяснил Лайфу провал организаторов УГ

Организаторы УГ — проекта ФБК* блогера Алексея Навального — не ожидали, что требования о блокировке в мобильных приложениях и апелляции к Google и Telegram будут выполнены, и не загадывали такое развитие ситуации. Об этом Лайфу заявил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

"Организаторы и те, кто продвигал УГ, не ожидали, что требования о блокировке в мобильных приложениях, равно как и апелляции к Google и Telegram, будут выполнены. Поэтому изначально в стратегии не закладывалось, что обращение госорганов к площадкам и сервисам будут выполнены", — сказал он.

Вторым моментом он назвал то, что органическое ядро поддержки КПРФ и сторонники партии вряд ли считают деятельность блогера Навального правильной и, наоборот, воспринимают УГ как антироссийскую работу, добавил Кирьян.

"И замысел был в том, что те, кто не является сторонником партии, внезапно отдадут свой голос за КПРФ. И то, что мы наблюдаем, мы пока не видим прорыва в этом плане", — уточнил он.

Также социолог объяснил, что по опытам кампаний 2016 и 2018 годов можно выделить два типа фейков — те, которые не находят подтверждения как факт, и те, которые часто квалифицируются как нарушение и не связаны с тем, кто кто-то хочет что-то вбросить или дописать.

"А просто, например, возникает затык в урне, то есть нужно пропихнуть бюллетень", — добавил Кирьян.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал сайт УГ, так как он связан с ФБК. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры. Кроме того, РКН установил, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения УГ, в основном находятся в США. А юрист Илья Ремесло предупредил пользователей этого приложения о том, что они не защищены от утечек персональных данных.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.