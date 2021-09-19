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В Чечне к полудню третьего дня думских выборов проголосовало более 83% избирателей

В региональном избиркоме отметили, что на участках не было зарегистрировано нарушений и чрезвычайных происшествий.

19 сентября, 11:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Чеченской Республике явка избирателей на думских выборах на 12:00 третьего дня голосования составила 83,34%. Об этом свидетельствуют данные Государственной автоматизированной системы "Выборы".

Так, к полудню 19 сентября свои голоса отдало уже 645 859 граждан, что составляет 83,34% от общего числа избирателей в списках. В региональной избирательной комиссии уточнили, что нарушений и чрезвычайных происшествий в ходе голосования не зарегистрировано. Процедура выборов проходит в праздничной обстановке, а на избирательных участках выступают творческие коллективы.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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