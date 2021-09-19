Стали известны детали убийства "отца иранской атомной бомбы"

Агенты израильской спецслужбы "Моссад" использовали для убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют "отцом иранской атомной бомбы", специально созданного для этого робота-убийцу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников, а также сотрудников разведки, знакомых с деталями операции.

Отмечается, что применялась модель пулемёта FN MAG бельгийского производства, прикреплённая к усовершенствованному роботизированному устройству. Вся конструкция весила около тонны, из-за чего её ввезли в Иран по частям и заново собирали уже в стране. По данным газеты, робот был сконструирован так, чтобы поместиться в кузове популярного в Иране пикапа Zamyad, на котором находились камеры. Кроме того, сам автомобиль был начинён взрывчаткой. По машине Фахризаде было выпущено 15 пуль, часть из которых попала в учёного.