Стали известны детали убийства "отца иранской атомной бомбы"
Отмечается, что агенты "Моссада" вернулись к планам ликвидировать физика после того, как США вышли из иранской ядерной программы.
Фото © ТАСС / Zuma
Агенты израильской спецслужбы "Моссад" использовали для убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют "отцом иранской атомной бомбы", специально созданного для этого робота-убийцу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников, а также сотрудников разведки, знакомых с деталями операции.
Отмечается, что применялась модель пулемёта FN MAG бельгийского производства, прикреплённая к усовершенствованному роботизированному устройству. Вся конструкция весила около тонны, из-за чего её ввезли в Иран по частям и заново собирали уже в стране. По данным газеты, робот был сконструирован так, чтобы поместиться в кузове популярного в Иране пикапа Zamyad, на котором находились камеры. Кроме того, сам автомобиль был начинён взрывчаткой. По машине Фахризаде было выпущено 15 пуль, часть из которых попала в учёного.
Напомним, что физика-ядерщика ликвидировали в ноябре 2020 года. По данным властей Ирана, его убили при помощи спутника. Тегеран заявил, что к этому причастен Израиль. В ряде СМИ сообщили, что "Моссад" (политическая разведка Израиля) следил за "отцом иранской атомной бомбы" с 1993 года и планировал ликвидировать его в 2008 году.
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