Москалькова позитивно оценила новые технологии наблюдения за думскими выборами
Татьяна Москалькова. Фото © Instagram / moskalkova.official
Одновременно омбудсмены по всей стране просматривают около 400 участков и оперативно реагируют в случае выявления нарушений, передавая информацию в ЦИК.
Новые технологии наблюдения за выборами в Госдуму позволяют качественнее следить и быстро реагировать на подозрительные действия с участков. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"В этом году институт уполномоченных по правам человека в России впервые участвует в масштабном видеонаблюдении за выборами. Благодаря специальным аккаунтам к трансляции видеоизображения из помещений для голосования я и мои коллеги, региональные уполномоченные, можем наблюдать за ходом выборов в каждом субъекте Российской Федерации", — написала она в "Инстаграме".
Москалькова уточнила, что одновременно омбудсмены по всей стране просматривают около 400 участков, оперативно реагируют в случае выявления нарушений и передают информацию в ЦИК.
В комментарии РАПСИ она заметила, что новые технологии "несомненно эволюционируют в позитивную сторону". Так, они позволили выявить подозрительные действия сотрудников УИК № 11 в подмосковной Балашихе, где после передачи информации в ЦИК была изъята и опечатана одна из урн для голосования. По предварительным данным, сотрудники нарушили процедуру внесения бланков с выездных голосований, ведь, согласно регламенту, она должна проводиться после закрытия участка под наблюдением.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.