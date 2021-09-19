Москалькова позитивно оценила новые технологии наблюдения за думскими выборами

Новые технологии наблюдения за выборами в Госдуму позволяют качественнее следить и быстро реагировать на подозрительные действия с участков. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В этом году институт уполномоченных по правам человека в России впервые участвует в масштабном видеонаблюдении за выборами. Благодаря специальным аккаунтам к трансляции видеоизображения из помещений для голосования я и мои коллеги, региональные уполномоченные, можем наблюдать за ходом выборов в каждом субъекте Российской Федерации", — написала она в "Инстаграме".

Москалькова уточнила, что одновременно омбудсмены по всей стране просматривают около 400 участков, оперативно реагируют в случае выявления нарушений и передают информацию в ЦИК.

В комментарии РАПСИ она заметила, что новые технологии "несомненно эволюционируют в позитивную сторону". Так, они позволили выявить подозрительные действия сотрудников УИК № 11 в подмосковной Балашихе, где после передачи информации в ЦИК была изъята и опечатана одна из урн для голосования. По предварительным данным, сотрудники нарушили процедуру внесения бланков с выездных голосований, ведь, согласно регламенту, она должна проводиться после закрытия участка под наблюдением.