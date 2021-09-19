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Москалькова позитивно оценила новые технологии наблюдения за думскими выборами

Одновременно омбудсмены по всей стране просматривают около 400 участков и оперативно реагируют в случае выявления нарушений, передавая информацию в ЦИК.

19 сентября, 10:59
<p>Татьяна Москалькова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT_4z5nok49/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moskalkova.official</a></p>

Татьяна Москалькова. Фото © Instagram / moskalkova.official

Новые технологии наблюдения за выборами в Госдуму позволяют качественнее следить и быстро реагировать на подозрительные действия с участков. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"В этом году институт уполномоченных по правам человека в России впервые участвует в масштабном видеонаблюдении за выборами. Благодаря специальным аккаунтам к трансляции видеоизображения из помещений для голосования я и мои коллеги, региональные уполномоченные, можем наблюдать за ходом выборов в каждом субъекте Российской Федерации", — написала она в "Инстаграме".

Москалькова уточнила, что одновременно омбудсмены по всей стране просматривают около 400 участков, оперативно реагируют в случае выявления нарушений и передают информацию в ЦИК.

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В комментарии РАПСИ она заметила, что новые технологии "несомненно эволюционируют в позитивную сторону". Так, они позволили выявить подозрительные действия сотрудников УИК № 11 в подмосковной Балашихе, где после передачи информации в ЦИК была изъята и опечатана одна из урн для голосования. По предварительным данным, сотрудники нарушили процедуру внесения бланков с выездных голосований, ведь, согласно регламенту, она должна проводиться после закрытия участка под наблюдением.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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