В Белоруссии на выборах в Госдуму уже проголосовало около 9 тысяч россиян

Избирательные участки работают в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.

Граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии или временно находятся на территории соседней республики, тоже приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму. Исполнить гражданский долг к этому часу успели около 9 тысяч граждан. Для них были открыты восемь избирательных участков в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.

Как сообщил журналистам в воскресенье посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов, о каких-либо инцидентах на избирательных участках сообщений не поступало. Каких-либо жалоб об организации процесса пока тоже не было.

"Всё идет штатно, спокойно, в рамках избирательного закона. Граждане, которые принимают участие, также никаких негативных комментариев к настоящему времени не сделали", — сообщил посол.