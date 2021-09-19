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Регион
Опубликовано 19 сентября 2021, 13:52

В Белоруссии на выборах в Госдуму уже проголосовало около 9 тысяч россиян

Фото © Facebook.com / Посольство России в Белорусcии

Фото © Facebook.com / Посольство России в Белорусcии

Избирательные участки работают в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.

Граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии или временно находятся на территории соседней республики, тоже приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму. Исполнить гражданский долг к этому часу успели около 9 тысяч граждан. Для них были открыты восемь избирательных участков в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.

Как сообщил журналистам в воскресенье посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов, о каких-либо инцидентах на избирательных участках сообщений не поступало. Каких-либо жалоб об организации процесса пока тоже не было.

"Всё идет штатно, спокойно, в рамках избирательного закона. Граждане, которые принимают участие, также никаких негативных комментариев к настоящему времени не сделали", — сообщил посол.

Голосование на выборах в Госдуму открылось в других странах
Голосование на выборах в Госдуму открылось в других странах

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


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Марина Калегина
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