Голосование на выборах в Госдуму открылось в других странах

19 сентября россияне, находящиеся за рубежом, получают возможность отдать голоса на выборах в Госдуму в рамках основного дня голосования. Так, в Канберре, австралийской столице, и Сиднее, крупнейшем городе страны, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (01:00 мск) и будут работать до 20:00 (13:00 мск).

"Сегодня избирательные участки открылись только в Канберре и Сиднее из-за карантина, который был объявлен в трёх регионах страны. Голосование будет проходить только 19 сентября в течение дня", — рассказали ТАСС в Посольстве РФ в Австралии.

Там подчеркнули, что выборы вызвали высокий интерес у россиян, проживающих в Австралии, диппредставительство заранее провело онлайн-конференцию для русскоязычных СМИ региона, ответив на все вопросы по процедуре выборов. Особое внимание будет уделено во время голосования эпидемиологическим мероприятиям — в Сиднее и Канберре действует карантин из-за коронавируса.

В четырёх регионах Японии также началось голосование — на территории посольства в Токио, а также генконсульств в Осаке, Саппоро и Ниигате. Избиратели там голосуют по Славгородскому одномандатному округу № 42 (Алтайский край). Досрочное голосование проводилось в Японии 11 сентября на участке в городе Тояма (административный центр одноимённой префектуры). Ещё один участок планировалось организовать в Хиросиме, однако из-за продления режима ЧС в ряде японских префектур в связи с коронавирусом голосование там пришлось отменить.

В пяти городах Казахстана сегодня также голосуют россияне. Их ждут на шести избирательных участках: два из них — в Нур-Султане в здании Российского центра науки и культуры, по одному — в генеральных консульствах в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске, а также в Доме офицеров в Приозёрске.

В 4:00 мск началось голосование россиян во Вьетнаме. Оно проходит в Посольстве России в Ханое, в генконсульствах в центральном городе Дананг и южном Хошимине, а также в южном городе Вунгтау, где базируется совместное российско-вьетнамское нефтедобывающее предприятие "Вьетсовпетро". Досрочно вьетнамские россияне проголосовали 9 сентября в городе Нячанг центральной провинции Кханьхоа.

Правила для российских граждан, проживающих за границей, одинаковы в том, что при себе необходимо иметь действующий заграничный или внутренний паспорт гражданина РФ. К участию в выборах допускаются россияне, достигшие 18 лет.