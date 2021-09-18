Явка на выборы в России превысила 31%
Выборы в ГД восьмого созыва проходят 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России общая явка на выборы в Государственную думу на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом, составила 31,51% на 20:00 по Москве. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
"На 20:00 на территории РФ без учёта дистанционного электронного голосования проголосовали 31,51% избирателей", — указали в Центризбиркоме.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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