В "Единой России" считают, что попытки вмешательства Запада увеличили явку на выборы

Попытки иностранного вмешательства привели к мобилизации российских избирателей и увеличили явку на выборы в Госдуму. Такое мнение на брифинге в субботу озвучил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.

"Мы как страна, мы как нация всегда мобилизуемся, когда существует угроза. Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела, попытки использовать цифровые технологии для деструктивных целей, каким-то образом влиять на мнение наших людей и их выбор дают совершенно обратный эффект", — рассуждает он.

По мнению Перминова, ответом на внешнее воздействие является повышенный интерес к избирательной кампании.

"Есть вовлечение каждого жителя, избирателя в то, чтобы определить своего кандидата, своего депутата самостоятельно", — добавил он.