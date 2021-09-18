В "Единой России" считают, что попытки вмешательства Запада увеличили явку на выборы
Мы как нация всегда мобилизуемся, когда существует угроза, рассуждает замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Попытки иностранного вмешательства привели к мобилизации российских избирателей и увеличили явку на выборы в Госдуму. Такое мнение на брифинге в субботу озвучил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.
"Мы как страна, мы как нация всегда мобилизуемся, когда существует угроза. Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела, попытки использовать цифровые технологии для деструктивных целей, каким-то образом влиять на мнение наших людей и их выбор дают совершенно обратный эффект", — рассуждает он.
По мнению Перминова, ответом на внешнее воздействие является повышенный интерес к избирательной кампании.
"Есть вовлечение каждого жителя, избирателя в то, чтобы определить своего кандидата, своего депутата самостоятельно", — добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва передала послу США Джону Салливану "достаточно серьёзные" данные о вмешательстве Вашингтона в дела России. Салливан обещал изучить эту информацию.
Напомним, что директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
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