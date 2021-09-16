МИД РФ заявил демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы
Российская сторона передала в Вашингтон конкретные факты, требующие глубокого изучения и реакции.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Заявление российской стороны о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов.
Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, где ему было заявлено о "категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России".
"Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии Посольства России в Вашингтоне. Речь идёт о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чём вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкреплённых претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию", — проинформировал журналистов дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва передала послу США Джону Салливану "достаточно серьёзные" данные о вмешательстве Вашингтона в дела России. Салливан обещал изучить эту информацию.
Напомним, что директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
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