МИД РФ заявил демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы

Заявление российской стороны о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов.

Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, где ему было заявлено о "категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России".

"Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии Посольства России в Вашингтоне. Речь идёт о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чём вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкреплённых претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию", — проинформировал журналистов дипломат.