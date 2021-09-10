Стала известна причина вызова посла США Салливана в МИД РФ

Причиной вызова посла США в Москве Джона Салливана в российский МИД стало вмешательство Вашингтона в предстоящие выборы. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Причина вызова посла Салливана в МИД — вмешательство США в выборы", — заявил собеседник агентства.

Ранее в пятницу посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Он пробыл там недолго, а затем покинул здание МИД, отказавшись общаться с прессой.