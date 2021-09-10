НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стала известна причина вызова посла США Салливана в МИД РФ

Поводом стали попытки вмешательства Запада в предстоящие думские выборы, о которым ранее предупреждал и министр Лавров, и глава СВР Нарышкин.

10 сентября, 15:49
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Причиной вызова посла США в Москве Джона Салливана в российский МИД стало вмешательство Вашингтона в предстоящие выборы. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Причина вызова посла Салливана в МИД — вмешательство США в выборы", — заявил собеседник агентства.

Ранее в пятницу посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Он пробыл там недолго, а затем покинул здание МИД, отказавшись общаться с прессой.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Эксперты: Информационные атаки на Россию продлятся и после выборов

Эксперты: Информационные атаки на Россию продлятся и после выборов

К слову, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова — о вызове посла США в МИД РФ: Причина одна — вмешательство в российские выборы

сегодня в 16:04

Посла США Салливана вызвали в МИД РФ

сегодня в 14:34

"Мы с Белоруссией друзья": В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Лукашенко

сегодня в 16:22

Привившихся "Спутником лайт" россиян обязали сдавать ПЦР-тест при въезде в Турцию

сегодня в 16:37

"Магнит" начал внутреннее расследование из-за смертельного отравления арбузом московской семьи

сегодня в 16:35

Новости партнеров

Layer 1