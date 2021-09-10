Стала известна причина вызова посла США Салливана в МИД РФ
Поводом стали попытки вмешательства Запада в предстоящие думские выборы, о которым ранее предупреждал и министр Лавров, и глава СВР Нарышкин.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Причиной вызова посла США в Москве Джона Салливана в российский МИД стало вмешательство Вашингтона в предстоящие выборы. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
"Причина вызова посла Салливана в МИД — вмешательство США в выборы", — заявил собеседник агентства.
Ранее в пятницу посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Он пробыл там недолго, а затем покинул здание МИД, отказавшись общаться с прессой.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
К слову, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
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