Лавров заявил о подготовке Западом почвы для непризнания итогов выборов в Госдуму

По словам министра, там пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение голосования.

Западные партнёры проявляют интерес к внутренним делам России, особенно к грядущим выборам в Госдуму. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", — объяснил Лавров.

По словам Лаврова, подготавливается почва для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму. Но это мониторится, и будут приняты соответствующие меры.

Лайф ранее рассказывал, что ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России. Организация не согласилась с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила вообще никого не делегировать. Госдеп уже заявил, что сожалеет в связи с отказом ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму.