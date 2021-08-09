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Забившего инвалида до смерти башкирского депутата исключили из КПРФ

У жертвы остались жена и двое детей, которые тяжело переживают потерю кормильца.

9 августа, 15:43

Александр Котелевский. Фото © VK

Партия КПРФ исключила из своих рядов 29-летнего депутата Александра Котелевского, который до смерти избил 38-летнего инвалида Ильфата Тухветева. Такое решение принято на заседании регионального исполкома партии.

"Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования", — рассказали газете МК в региональном исполкоме КПРФ.

По данным телеграм-канала Mash Batash, три месяца назад народный избранник посещал съезд КПРФ в Башкирии и соратники называли Котелевского надёжным товарищем. Между тем уже на тот момент за депутатом числились немалые долги. В частности, он просрочил платежи за коммунальные услуги и по кредитам на 260 тысяч рублей.

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Как ранее сообщал Лайф, трагедия произошла в городе Мелеуза в Башкирии. По версии следствия, инвалид Ильфат Тухветев мастерил деревянные украшения для свадьбы Котелевского. Накануне торжества жених пришёл в мастерскую забрать заказ. Мужчины выпили, чтобы "обмыть" сделку и предстоящее бракосочетание, а ночью Тухветева нашли мёртвым со следами жутких побоев. После убийства депутата задержали, а следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Котелевский уже арестован, вину в содеянном он не признаёт.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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