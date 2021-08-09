Забившего инвалида до смерти башкирского депутата исключили из КПРФ

Партия КПРФ исключила из своих рядов 29-летнего депутата Александра Котелевского, который до смерти избил 38-летнего инвалида Ильфата Тухветева. Такое решение принято на заседании регионального исполкома партии.

По данным телеграм-канала Mash Batash, три месяца назад народный избранник посещал съезд КПРФ в Башкирии и соратники называли Котелевского надёжным товарищем. Между тем уже на тот момент за депутатом числились немалые долги. В частности, он просрочил платежи за коммунальные услуги и по кредитам на 260 тысяч рублей.