Убийца и инвалид: Как депутат от КПРФ убил избирателя По мнению экспертов, КПРФ стремительно деградирует, а связано это прежде всего с тем, что люди дела из неё вымываются по политическим причинам 9 августа, 13:34 Фото © vk.com, Shutterstock

В городе Мелеузе в республике Башкирия был найден мёртвым 38-летний инвалид Ильфат Тутхнеев. Предположительно, в ходе пьяной ссоры мужчину до смерти забил депутат Мелеузовского горсовета от КПРФ Александр Котелевский. Сейчас он заключён под стражу, а КПРФ, не дожидаясь результата расследования, исключила его из партии.

Александр Котелевский. Фото © vk.com

Проблемы с кадрами в КПРФ существует давно, этот процесс обусловлен как приходом новых, сомнительных людей, так и исходом убеждённых коммунистов.

— Наблюдая за тем, как деградирует эта старейшая в России партия, можно сказать, что места старых коммунистов занимают разнообразные люди, которые за деньги могут через эту партию получать мандаты разного уровня. Качества этих людей оставляют желать лучшего, приоритетом становится их платёжеспособность, что прямо противоречит тем идеям, которые Зюганов продолжает эксплуатировать. То что он демагогически повторяет про антикапитализм, коммунизм и прочий марксизм-ленинизм, на практике никак не соотносится с тем, что он делает, к сожалению, это так, — заявил политолог Алексей Мартынов.

У КПРФ в целом большие, системные проблемы с депутатами. И не только на местах, но и на верхушке, считает юрист Илья Ремесло. — Вопросы есть и к высшему руководству, например, миллиардер Александр Некрасов, который не хочет платить инвестиционные платежи. По сути, там жулик на жулике, люди, которые свой капитал нажили не честно, например, Павел Грудинин, который просто отбирал паи у крестьян. Что эти люди делают в этой партии, не ясно, но с ними её деградация продолжается, вот теперь и убийца есть. Впрочем, если верхушка сгнила, то чему удивляться на местах, — говорит Ремесло.

Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров отметил, что проблемы, которые возникли у КПРФ, являются общими для оппозиционных партий, не являющихся партиями большинства.

— Если партия, любая партия, не участвует непосредственно в государственном строительстве, то во всех странах мира она превращается просто в говорильню. Кадры туда начинают приходить соответствующие, люди которые могут что-то делать, либо разбредаются по другим партиям, либо идут в бизнес или на госслужбу, а в партии остаются только те, кто не прижились в реальной жизни. А если мы будем вести речь о структуре, которая уже лет 30 ни за что не отвечает, а только критикует, то ничего удивительного, что всех людей дела оттуда вымыл политический процесс. В итоге, результаты этого мы и наблюдаем, когда речь заходит о конкретных представителях конкретных партий, — сказал депутат.

Напомним, 19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу VIII созыва. По предварительным данным, КПРФ проходит 5-процентный барьер и может занять второе место при голосовании.

Авторы Андрей Лапенков