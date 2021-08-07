Огонь по Донбассу: Для переизбрания Зеленскому может потребоваться война Владимир Зеленский находится в непростом положении, и его единственным шансом на переизбрание становится новая война в Донбассе. Для подготовки общественного мнения было опубликовано его интервью. 6 августа, 21:40 Фото © Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

На украинском пропагандистском телеканале "Дом", вещающем на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также на территорию Республики Крым, состоялось большое интервью президента Украины Владимира Зеленского. Беседа проходила на русском языке (с украинскими субтитрами) и охватывала широкий спектр внутриполитических вопросов, которые могли бы быть интересны зрителю по ту сторону окопов. Однако вышло у президента Украины не очень.

Рассказывая о том, как хорошо любить Крым, Зеленский почему-то вспомнил о своих впечатлениях о купании в море, о поедании рапанов (обязательно с песком), о детстве. Но как-то не затронул тот факт, что во время нахождения в составе независимой Украины полуостров практически не получал никакого финансирования, а все доходы уходили в центр. Вывод бывший артист студии "Квартал-95" сделал несложный: "Любишь Крым — значит, украинец". Что делать с большинством жителей региона, которые себя таковыми не считают, он не пояснил.

Про мир в Донбассе, который он обещал установить, благодаря чему и стал президентом, Зеленский сказал ещё более расплывчато, уверив, что на 90% решение этого вопроса зависит от президента РФ Владимира Путина. Каким образом Путин может отдать приказ украинским войскам перестать стрелять и начать соблюдать перемирие, президент Украины тоже не сообщил.

Как полагает публицист Ростислав Ищенко, причиной, по которой Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом", может быть как продуманная стратегия, так и импульсивное действие.

Кадр из видео Youtube / Телеканал "Дом"

— О целях, которые побудили Зеленского дать это интервью, говорить сложно, возможно, он что-то имеет в виду, возможно, просто не выспался. С моей точки зрения, тут главное, что оно прошло неудачно, у него вообще за последние годы мало что удачно выходит. Иногда можно по контексту его выступления выделить, что он что-то хотел этим добиться, что он что-то предполагал, какой-то результат думал получить, воздействуя на общественное мнение, а тут разве что он опять с нацистами заигрывает. Ну так он с ними уже давно заигрывает, при этом с известным результатом, они его не любят и презирают, а он всё равно заигрывает, какие у него другие цели — даже не представляю, — отметил Ищенко.

Реакция жителей Крыма и Донбасса на интервью была скорее негативной, у них это видео с президентом Украины вызвало раздражение, считает крымский политолог Сергей Веселовский.

— Мы же все знаем, что любовь президента Украины к Донбассу и Крыму — это любовь вора-рецидивиста к молодому сокамернику. Известно, что эти люди хотят с нами сделать, а мы с собой это сделать не дали. Но тут важно другое — и Турчинов, и Порошенко, исполняя приказ Вашингтона, втягивая Россию в большую войну, зубы обломали, не вышло у них ничего. А Зеленский может устроить провокацию. И не против Крыма и Донбасса, а против оставшейся Украины, он же чётко говорит, мол, русские, убирайтесь, что их на оставшейся территории можно насиловать и убивать. И вот когда украинские нацисты начнут убивать русских, а русские начнут сопротивляться и будут применены войска, тогда России уже придётся вмешаться, она просто не сможет остаться в стороне. А после этого уже пойдут санкции и действия со стороны стран Запада, я думаю, этого нужно опасаться, — отметил эксперт.

Телеканал "Дом" вещает не только на освобождённые территории Крыма и Донбасса, но и на оставшуюся часть Украины. Правительство Зеленского пытается вещать через государственную сеть, но приём не везде уверенный, лучше работает телеканал в Интернете, но, как полагает политолог Марат Баширов, если судить по заходам IP-адресов, там тоже всё не очень хорошо.

— Вообще, то, что Зеленский активно выступает по теме Донбасса и Крыма, обусловлено в том числе тем, что жители народных республик активно получают российские паспорта, становясь гражданами двух государств. Более того, они уже смогут принять участие в выборах в Государственную думу этой осенью. То есть это очень важный сигнал восточным регионам Украины, которые, по сути, и выбрали Зеленского как президента мира, надеясь, что он всё-таки отведёт армию и начнёт выполнять Минские соглашения. При этом ситуация в стране становится всё хуже, бюджет хронически недофинансируется, поступления сокращаются, а с 2025 года может ещё и отвалиться прибыль с прокачки газа. При этом Зеленскому надо как-то досидеть свой президентский срок и избраться на второй. Вот он и обращается к жителям востока, но делает это крайне неумело, — подчеркнул Баширов.

Напомним, конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и длится уже более семи лет. За это время Украина, подписавшая Минские соглашения, план по демилитаризации конфликта, фактически их саботировала, не прекратив гражданскую войну. Более того, весной этого года правительство Зеленского накапливало вооружения на границе с Донбассом, чтобы "могучим ударом" выйти в течение непродолжительного времени к границе России, уничтожив народные республики, однако, опасаясь возможного ответа со стороны Российской Федерации, этот план не реализовала.

Авторы Никита Юрченко