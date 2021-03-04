Эксперты спрогнозировали, когда война может вернуться в Донбасс

Обострение обстановки в Донбассе может вылиться в попытку повторить "карабахский сценарий", так как, с одной стороны, ВСУ хотят взять реванш за поражение 2014–2015 годов, а с другой — новый президент США Джозеф Байден имеет экономические интересы в регионе, которым мешают народные республики.

— Интенсивность огня по ДНР за сутки выросла в шесть с половиной раз, — сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) донецкого представительства. Только за вчерашний день было зафиксировано четыре нарушения договора о прекращении огня со стороны ВСУ.

Отмечается, что такое усиление артиллерийских обстрелов Горловки и северных районов Донецка происходит с 27 февраля. В ответ Вооружённые силы ДНР получили разрешение открывать упреждающий огонь по позициям украинских войск в Донбассе.

— В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника, — отметили в управлении Народной милиции.

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Политолог Марат Баширов считает, что это решение является вынужденной мерой, ставшей следствием того, что ранее глава Генштаба Украины разрешил украинским войскам вести "предупредительный огонь".

— Украинская сторона получила формальное право вести обстрел не в ответ на угрозу, а, можно сказать, на то, что могло померещиться. Фактически ВСУ нивелировали второй пункт минских соглашений, а значит, следует ожидать обострения, так как всё всегда начинается с единичных обстрелов. Стоит отметить, что Зеленский отчаянно борется за свой рейтинг, он ведь закрыл не только 400 российских информационных ресурсов, но и четыре оппозиционных канала. То есть его озабоченность не только информационной блокадой и обеспечением "радиомолчания" в условиях военного конфликта, но и лишением оппонентов права высказываться, вероятно, связана с иллюзией о "маленькой победоносной войне". Однако для этого ему потребуется хотя бы молчаливое согласие Германии и Франции, а также команда из США, — отметил эксперт.

Разрешение конфликта в Донбассе жизненно необходимо Зеленскому, полагает военный эксперт Константин Сивков, поскольку его власть качается во все стороны и только военные действия смогут её укрепить.

— Важный момент — военный конфликт в Донбассе также выгоден и новому президенту США Байдену, у него там огромные экономические интересы, как раз в тех местах, где расположились ЛНР и ДНР, поэтому ничего удивительного в том, что они так нагнетают конфликт. При этом разрешение конфликта в Донбассе нужно и нашей стране, так как его затягивание дестабилизирует Россию. В итоге все основные стороны нацелены на то, чтобы всё это как-то решилось, с одной оговоркой: все понимают, что мирного решения у этого конфликта нет. Поэтому ситуация действительно становится тревожной. Право на нанесение "упреждающего удара" позволяет украинской стороне обвинить ополчение во всех грехах и стать поводом, не причиной, подчёркиваю, а поводом для полноценного обострения, в результате которого группировки ВСУ, а они уже собраны, начнут вторжение в Донбасс, чтобы радикально решить этот вопрос, — пояснил Сивков.

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Украинская сторона уже давно обещала решить проблему силовым способом, комментирует военный эксперт Дмитрий Литовкин, так как основные выводы из неудачной кампании 2014–2015 годов были сделаны.

— На любом фронте при ситуации, когда одна из сторон не реагирует на действия оппонентов, начинается усиление давления, вплоть до наступления, поэтому ДНР вынуждена была пойти на этот шаг. При этом надо понимать, что украинская сторона сделала выводы из разгрома 2014–2015 годов, сегодня там находятся военные инструкторы, войска оснащены новой экипировкой. США только недавно передали военную помощь на 125 млн долларов, это не очень много, конечно. При этом любые действия Украины в глазах Запада будут легитимны. Я полагаю, что в таких условиях вполне вероятно, что Украина попробует начать наступление на Донбасс. Спрогнозировать время наступления сложно, но нужно учитывать, что начинается лето, а значит, боевые действия могут начаться после того, как закончится весенняя распутица, возможно, уже в апреле или мае, — подчеркнул эксперт.

С большой долей вероятности, добавляет Константин Сивков, высшее командование украинской армии будет рассчитывать на "карабахский сценарий".

— Украину поддерживают не только США, но и Турция, которая туда поставила за последнее время целый ряд военной техники, в том числе беспилотники "Байрактар". С учётом возможностей и более благоприятных географических условий они вполне могут рассчитывать, что в случае внезапного нападения у них получится блицкриг, то есть вариант "карабахского сценария". Я думаю, ставка сделана именно на это, потому что воевать вдолгую не для ВСУ, для них это неприемлемо — высокий риск поражения, — сказал Сивков.

Также эксперт считает, что, в случае если Украина начнёт громить ополчение и встанет вопрос о существовании республик, России придётся вмешаться в конфликт открыто, так как ограничиться дипломатической и гуманитарной поддержкой не получится прежде всего потому, что ВСУ подготовлены значительно лучше, чем прежде. По его мнению, в условиях оккупации народных республик силами территориальных батальонов там будет организована резня гражданского населения, чего Россия потерпеть не сможет.

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