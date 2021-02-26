Вписаться в поворот: почему ситуация в Армении напоминает события в России в 1990-е годы

Армения за последние несколько лет пережила немало катаклизмов. В результате революционных действий под давлением уличной толпы к власти в стране пришли некомпетентные люди. В итоге начались проблемы в экономике, продолжается жёсткое политическое противостояние, постепенно и так сложные отношения с Азербайджаном по Карабаху были окончательно разрушены. При этом руководство Армении не занималось развитием военной мощи государства, уповая на помощь Запада в целом и Сороса в частности.

— У Армении тяжёлое поражение в войне, катастрофа, но всё-таки я вижу, что есть силы, которые осознают проблемы и пытаются найти решение. Проблемы руководства, которое пытается удержаться, тоже нельзя скидывать со счетов. Всё вместе, таким образом, создаёт политический кризис, который не позволяет снять самые острые вопросы и постепенно выходить из крутого пике. Раз стороны пытаются действовать в рамках закона, то дальнейшее развитие будет зависеть от верных шагов власти, — отметил политолог Айк Халатян.

В сравнении ситуации в Армении с Россией, прошедшей этот путь 30 лет назад, когда к управлению страной пришли малокомпетентные люди, настроенные либерально и весьма прозападно, можно провести соответствующие параллели. Как мы помним, армия и ВПК были практически разрушены, страна деградировала, а развязанная война на Кавказе показала, что руководство не способно управлять государством. Всё завершилось позорным для России Хасавюртовским миром. Правители привели страну на грань уничтожения, далее Россию при том руководстве могло ожидать только дробление на отдельные государства. Поэтому Россия 1990-х и Армения сегодня: Хасавюрт и Карабах — это практически калька.

— Пашинян — слабовольный политик, который волей судьбы оказался в кресле премьера. Он не сам им стал, его вынесла волна революции, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Россия прошла путь огромных страданий, потерь, но при ясной, твёрдой национальной политике отошла от пропасти и развивается как сильное и свободное государство, с которым считаются все.

— Чеченская война в меньшей степени влияла на российскую политику. Конфликт в Карабахе, безусловно, оказывает большое давление на власть Армении. Вряд ли народ простит или сможет смириться с таким поражением и предательством. Россия, в отличие от кабинета Пашиняна, могла обеспечивать свою безопасность от внешнего врага. При этом, конечно, и Армения сейчас, и Россия 1990-х — это очень бедные страны. Но, несмотря на это, Россия всё-таки вышла из того трагического периода, потому что многое зависело от неё самой, а в случае Армении — всё завязано на внешних союзниках, — отметил публицист Ростислав Ищенко.

Но старые методички по развалу стран и организации цветных переворотов действуют и поныне. Мы видим, как так называемая несистемная оппозиция в России пытается проникнуть во власть такими же методами, что и в 1990-е. И сейчас в Армении нам приходится наблюдать то же самое, видеть, как разоряют некогда цветущее государство. А какой результат ждёт республику — известно. Мы все — страна, люди, общество — не имеем права допустить повторения таких экспериментов над Россией. Так же как не имеем права допустить таких людей во власть, какими бы благими намерениями они ни прикрывались.

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