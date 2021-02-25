Прилепин и Миронов: для чего была создана новая политическая сила?

25 февраля прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвящённый созданию новой партии "Справедливая Россия — За правду". Напомним, 22 февраля прошёл объединительный съезд трёх левых партий — "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Новая политическая сила получила название "Справедливая Россия – За правду".

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что, согласно последнему опросу от 21 февраля, который прошёл ещё до объединительного съезда, 33% опрошенных заявляли, что слышали про предполагаемое объединение партий, из них 7% владеют информацией, а 26% знакомы приблизительно.

— С середины января мы фиксируем рост узнаваемости. Очень важное распределение по возрастным группам, от 60 лет и выше — 47% знают, слышали про это событие, это наивысший результат. Самый низкий — это группа 18–24, в ней количество осведомлённых составляет 15%. Результат возрастает по мере увеличения возраста аудитории. При этом среди тех, кто информирован об объединении, количество тех, кто оценивает положительно — 39%, воспринимают отрицательно — 8%, а безразличны — 48%. Декларируют готовность проголосовать за партию 11%, но к этому надо относиться спокойно, это авансовая оценка. Скорее всего, она будет колебаться, можно сказать, что это верхняя возможная планка, но в целом динамика положительная. Также дополню, что партия воспринимается 67% опрошенных людей как партия "особого пути", то есть независимая, и 55% считают, что для партии очень важна тема социальной справедливости, — рассказал эксперт.

Как отметил член президиума центрального совета партии Андрей Кузнецов, стратегия у новой партии есть. Заключается она прежде всего в том, чтобы объединить родственные социальные силы, с помощью которых планируется решить целый ряд необходимых для страны важных социально-экономических задач.

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— Сейчас создаётся программный комитет, который чуть позже предоставит список решений. Безусловно, нам важно понять, как повлияет эффект ожидания, насколько в нашей достаточно "болотистой" политической жизни нужны новые лица. То обновление, которое мы провели путём слияния с двумя малыми партиями, как я вижу, достигает эффекта, новые фигуры подсвечивают партию совсем в другом ракурсе. Многие считают социологическую динамику роста, ведь в ноябре-декабре за "Справедливую Россию" были готовы проголосовать около 3–4%, налицо трёхкратное увеличение. Ни одна политическая сила за последнее время не показывала такой рост. Это вселяет надежды, — подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что в данном случае действует не эффект сложения, а эффект умножения потенциалов. Так, Геннадий Семигин — это одна сила, Сергей Миронов — другая, а Захар Прилепин — третья, а вместе количество их сторонников больше, чем у каждого по отдельности.

Политик и общественный деятель Николай Стариков отметил, что прежде всего "Справедливая Россия – За правду" — это социалистическая партия, которая к тому же крайне чутка к преемственности российского государства.

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— Давайте обратимся к фактам, коллеги их зафиксировали, у нас скептиков всего 8%. Большинство видит отличную тенденцию, количество желающих проголосовать выросло с 7 до 11%. На сегодняшний момент это единственная растущая партия. Важный момент, что опрос был сделан до съезда, те, кто отвечал на вопросы, ещё не знали, что будет в итоге создана партия, вынесшая в название слово "социализм". В новом опросе, я полагаю, процент желающих будет ещё больше. Важный момент: у нас внутри партии нет идеологических разногласий. Напомню, процесс объединения начался с того, что общественное движение "Патриоты Великое Отечество" вошли в состав партии "За правду", а дальше уже была создана платформа для объединения левопатриотических сил. И процесс консолидации будет продолжаться, перспективы у нас очень хорошие, — заявил Николай Стариков.

Партия "Справедливая Россия – За правду" не является неким конгломератом, а представляет единую структуру. Так, в ней действуют должности председателя партии Сергея Миронова и двух сопредседателей — Геннадия Семигина, главы центрального совета, и Захара Прилепина — главы совета палаты депутатов.

— Каждый из лидеров имеет свой жизненный опыт, свой серьёзный бэкграунд, который привнесёт это в общую партию. Синергия будет плюсом для всей партии. У нас сейчас возникает вторая проблема — как выстроить объединительный процесс в регионах, ведь во многих субъектах есть лидеры у всех трёх партий, где-то — у двух. Президиум будет заниматься этой серьёзной работой, чтобы все активные участники политической жизни нашли своё место. Чтобы на региональном уровне политики работали вместе. Для этого вносятся и изменения в устав партии. Я уверена, вместе мы сможем усилить свой актив и друг друга, ведь кроме выборов в Государственную думу у нас ещё 39 кампаний в законодательные собрания, есть столичные городские думы, есть губернаторские выборы. То, что мы объединились, даёт нам возможность расширить кадровый потенциал, чтобы уже в каждом регионе предложить избирателям активных лидеров, — сказала экс-зампредседателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.

Как отметил профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев, новая партия имеет большие перспективы из-за того, что благодаря слиянию привлекла к себе новых, ярких людей, чьё мнение созвучно мнению общества.

— У нас в стране к Сталину относятся позитивно более 70% населения, это по многим опросам прослеживается, в том числе и ко всему советскому. Вот сейчас идёт голосование про то, какой памятник поставить на Лубянской площади, а ведь инициатор этого общественного диалога — Захар Прилепин. "Справедливая Россия" называла себя социалистической, но она уходила от прямых дискуссий о Сталине, чем проигрывала, например, КПРФ, которая пытается присвоить имя Сталина себе. Второй момент — это инициативы, которые предложила партия "Справедливая Россия – За правду": это и национализация недр, реформа ЕГЭ, а также формирование образа врага. Теперь он сформулирован чётко. Это, с одной стороны, олигархи, которые никуда не делись, но теперь к ним добавились навальнисты и либералы, которые сейчас активно атакуют заправдинское крыло. Потому что львиная доля рекламы партии была создана именно этим крылом. Венедиктов и ряд других деятелей устроили полноценную травлю в отношении Прилепина и его соратников. Все вместе эти люди ассоциируются с пятой колонной западных сил, которые хотят лишить Россию суверенитета, — сказал Матвейчев.

Отметим, в сентябре этого года пройдут выборы в Государственную думу, традиционно главная борьба состоится за второе место, которое раньше прочно удерживала КПРФ. Однако, согласно опросам, положение компартии не столь прочное, каким оно было в предыдущие избирательные циклы.

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