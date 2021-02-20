Европа против ЕСПЧ: как Навальный разделил европейцев

Известный блогер Алексей Навальный, лишённый свободы на два года восемь месяцев, согласно приговору суда, привлекает внимание не только внутри России, но и за её пределами. При этом единого мнения среди западных политиков тоже нет. Среди депутатов и экспертов есть люди, которые полагают, что сам по себе вопрос о Навальном — это навязанная извне повестка, последствия которой непривлекательны для Европы.

Так, например, вмешательство ЕСПЧ во внутренние дела России начинает смущать отдельных европейских парламентариев.

— Уже дискредитированный разоблачениями о связях некоторых своих судей с "галактикой" Сороса ЕСПЧ проявляет себя в деле Навального с беспрецедентной скоростью. Но в деле Ассанжа — тишина! По-прежнему сложно поверить в его независимость‍, — пишет депутат европейского парламента Тьери Мариани.

Отметим, в Европе есть политики с пониманием того, что история Навального — это внутреннее российское дело, к которому международные организации отношения не имеют. Политический аналитик из Италии, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке Джулиано Бифольки в своей статье прямо пишет, что требования ЕСПЧ противоречат нормам демократии, а применение термина "обеспечительные меры" лишь показывает неуважение к механике российского уголовного права.

— Требование ЕСПЧ не только проводит различие между Навальным и остальными гражданами России, но и противоречит Конституции Российской Федерации, в которой говорится, что национальный федеральный закон не может быть отменён международными соглашениями. Запрос об освобождении, поступивший от Страсбургского суда, который, как мы помним, является независимым органом и не подчиняется полномочиям Европейского союза, похоже, почти буквально повторяет позиции, выраженные Брюсселем в последнее время, а также направлен на ускорение освобождения Навального до 20 февраля 2021 года — даты рассмотрения апелляционной жалобы в отношении приговора, после чего наказание может быть выведено из разряда условных и стать реальным, — пишет политолог.

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Более того, на Западе точно так же очевидно, что Алексей Навальный не столько оппозиционный политик, сколько пропагандист, привыкший общаться с аудиторий Youtube, но абсолютно растерявшийся, когда пришлось говорить без телесуфлёра.

— Начал рушиться имидж Навального. Одно дело — пропагандистские видеоролики, размещённые на его веб-каналах: вычурные, созданные специально для того, чтобы выглядеть харизматично, остроумно, вселять уверенность и смелость. Другое дело — реальный персонаж, явившийся в суде во время слушаний, без телевизионного суфлёра и противоречивых монологов. Навальный, который полностью отличается от того… кто на видео! Истерические крики, вопли, оскорбления, полное неуважение к женщинам (прокурору и судье). Нечто, что присутствующие иностранные дипломаты не могли не заметить. Вместо того чтобы использовать суд как политическую трибуну — аспект, на который рассчитывал Запад, Навальный, поведение которого было не очень приемлемо даже для его собственных сторонников, начал терять поддержку и рейтинг популярности, — отметил заместитель директора журнала "Евразия" Стефано Верноле.

С ними согласна и депутат Европарламента Виржини Жорон, которая полагает, что действия ЕСПЧ могут быть спровоцированы тем, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России организаций "Открытое общество" и "Открытое общество. Фонд содействия", которые входят в структуру Фонда Сороса.

— Разваливаясь под апелляциями, ЕСПЧ не остаётся ничего другого, как заниматься делом Навального и выносить судебные запреты в отношении России! Заказ Сороса? — пишет депутат в своём аккаунте в Twitter.

Самим европейцам очевидно и то, что подобное положение вещей выгодно лишь Соединённым Штатам Америки, которые активно разрушают совместные проекты Европы и России. Бывший сенатор от Парижа, член парижского совета, бывший член парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ Ив Поццо Ди Борго называет зацикленность на повестке с Навальным глупостью. — Глупость поучающих европейцев, которые играют на руку американцам и слабеют сами! — заявил политик.

Как полагает политолог Марат Баширов, наличие таких людей естественно, так как, несмотря на любые противоречия, Россия и Европа находятся рядом и их сотрудничество экономически целесообразно для обоих.

— В каждой европейской стране есть группа во власти, которая считает, что с Россией надо поддерживать хорошие, добрососедские отношения. Не только потому, что это выгодно экономически, а по значительно более широкой повестке. Более того, на мой взгляд, примерно 30% членов Европарламента — это люди, которые очень рационально относятся к отношениям с Россией, понимая, что ни Россия, ни Европа не будут полноценно развиваться друг без друга. Но я бы не стал называть их пророссийскими, они скорее патриоты своих стран и видят естественную полезность в нашем сотрудничестве, — подчеркнул эксперт.

Напомним, что решения Европейского суда по правам человека имеют в России статус рекомендательный и не могут противоречить внутреннему российскому законодательству. Любые попытки поставить международное законодательство выше российского нелегитимны, так как противоречат как действующей конституции, так и законодательной и правоприменительной практике России.

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