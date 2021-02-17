Чем заслужен "особый порядок": почему ЕСПЧ выступает за освобождение Алексея Навального

Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, потребовал от России незамедлительно освободить Алексея Навального. Об этом заявила адвокат задержанного блогера Ольга Михайлова.

— ЕСПЧ принял решение по моему обращению, которое я подала ещё 20 января. Оно связано с незаконным, на наш взгляд, задержанием Навального. Страсбургский суд принял решение освободить Навального на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ. Согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами РФ должна сделать это немедленно, — сказала Михайлова.

В данном случае Запад идёт по пути полного произвола, заставляя ЕСПЧ принять заведомо неправомерное решение. Фактически суд сам же и нарушает европейское законодательство. Они требуют от России немедленно освободить Навального, даже не рассматривая дело по существу — в качестве так называемой обеспечительной меры. При этом Конституция России прямо говорит, что ЕСПЧ может давать только рекомендации, объясняет юрист Илья Ремесло.

Фото © Агентство "Москва"

— Это решение неправомочное, оно противоречит Конституции Российской Федерации. Согласно статье 79, решение международных инстанций не может противоречить Конституции России, кроме того, они вмешиваются в нашу юрисдикцию, чего не в праве делать. Максимум, который они могут себе позволить, — это указать на некие несоответствия, по их мнению, а мы можем к этому присмотреться и уже сами решить, правы они или нет. То, что делается сейчас, — открытое вмешательство. Я думаю, что такое опрометчивое заявление последовало в связи с тем, что протесты раскачать не получилось, Навальный тем временем окончательно сгубил свою репутацию в суде с ветераном. Поэтому в процесс решил вмешаться европейский суд, — уточнил эксперт.

Имидж Навального рассыпался на глазах. Одно дело — зачитывать заранее написанные и транслируемые на телесуфлёре тексты "расследований" в роликах на "Ютубе". Ведь как диктор Навальный выглядел выгодно, он сумел создать образ остроумного и харизматичного блогера, внушающего некую уверенность в его правоте. Но на заседаниях суда без телесуфлёра вся искусно сконструированная харизма непримиримого оппозиционера исчезла. Оказалось, что любой формат, кроме заранее срежиссированного монолога, для Навального неприемлем.

— Как мы видим, Навальный — это достаточно неуверенный в себе человек, по всей видимости, с большим количеством комплексов и, возможно, даже с психическими отклонениями. Работа на камеру в комфортной студии, где и стены охраняют, создала у него ложное представление о собственной значимости, умении говорить. А судебный процесс позволил обнажить его настоящее лицо. Заметьте, кстати, сколько он притворялся адвокатом, а сам в итоге только отягощает собственный приговор. Это выглядит настолько абсурдно, что хочется предположить, не нарочно ли он это делает, может, это телешоу входит в его новый контракт с Западом. Уж очень напоминает работу за почасовую оплату, — сказал политолог Алексей Мухин.

Вместо того чтобы использовать суд как политическую трибуну, на что и рассчитывал Запад, оппозиционер заставил отвернуться от себя лояльных людей, начал терять сторонников, для которых такое поведение неприемлемо. В комментариях к публикациям в соцсетях люди задаются вопросом, а где же тот самый Навальный из расследований?

— Ни разу не видел, чтобы Навальный умел говорить. За редчайшим исключением он всегда отказывается от любых публичных дебатов. Его поведение выглядит как истерика, создаётся впечатление, что он был уверен, что его в итоге спасут, что отвечать ему не придётся. Что любопытно, после возвращения из Германии Навальный поменял фокус своей аудитории: теперь он сместился не к тем, кто вырос в России, а к каким-то совершенно невменяемым людям. Вероятно, к тем, кто жёг людей в Одессе живьём, кто плевать хотел на ветеранов. Для них всё понятно, им и ветеран, и маршал Жуков — это не люди, их можно убивать. Заметьте, сам он напрямую к убийству не призывает, но в такой специфической аудитории это может быть воспринято как призыв, — заявил публицист и переводчик Дмитрий Пучков.

Фото © Andia / Universal Images Group via Getty Image

Видя нарастающее разочарование в Навальном, Запад пытается решением ЕСПЧ перебить информационную повестку, подготовить почву для введения санкций в отношении России, которая будет вынуждена отказать ЕСПЧ, возможно — подать самому Навальному сигнал, что его не бросают. Главное — отвести внимание от реального образа блогера, который он успел продемонстрировать. При этом убивается сама суть суда по правам человека, так как преступление, за которое осуждён Алексей Навальный, сугубо экономическое, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Самое главное, что всё это дело — это вообще не юрисдикция ЕСПЧ, тут сугубо экономическое преступление. Какие-либо действия в отношении вступившего в силу приговора относительно мошеннической деятельности гражданина России по отношению к известной европейской компании точно не про права человека. Тут же всё примитивно, доказаны и обман, и хищение, и прочее. Тут ведь им важно высказать хоть какое-то перпендикулярное мнение от какой-либо организации. И просят же "во внесудебном порядке", по какой-то экзотической норме. Это просто лишний раз показывает, насколько эта организация ангажирована и не является никаким судом, — отметил Мартынов.

Действительно, ЕСПЧ давно стал оружием Запада в навязывании России чуждых ценностей и решений. Так, например, в октябре 2010 года ЕСПЧ признал необоснованным запрет на проведение гей-парадов и обязал российскую сторону выплатить ЛГБТ-активистам более 29 тысяч евро. Странным, но ложащимся в логику действий Запада стало и решение о нарушениях в суде над убийцами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Осуждённые — члены неонацистской группировки "Боевая организация русских националистов", признавшие свою вину.

— США и их европейские вассалы изначально рассматривают Навального и ЕСПЧ как инструменты воздействия на Россию. Создаётся впечатление, что они не понимают, как мы реагируем на иностранное вмешательство, что это тестирование новых поправок к конституции, как будто они хотят оценить, как она будет работать. Не стоит забывать, что российская оппозиция, как это исторически сложилось, опирается на спецслужбы других стран, например, на немецкие. Навальный в этой борьбе не больше чем знамя, а вот где это знамя, по мнению его западных кураторов, лучше работает — в тюрьме или на воле, — мы скоро узнаем, — заявил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

Отметим, что поспешность решения ЕСПЧ, вероятно, может быть обусловлена предстоящим судебным заседанием в связи с оскорблением блогером ветерана. 20 февраля состоится рассмотрение апелляционной жалобы Навального на замену условного срока на реальный. Двери закрываются — Западу нужно срочно успеть вытащить своего агента.

Авторы