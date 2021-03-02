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Война план покажет: зачем администрация Байдена вводит новые санкции против России

По мнению экспертов, санкции будут применены в отношении физических лиц и не повлияют на экономику России. Однако так называемый пакет Навального может быть в дальнейшем использован в качестве разменной монеты при переговорах с Москвой.

2 марта 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Как сообщает CNN, администрация Байдена готовится ввести новые санкции против России. Формальным поводом станет заключение Алексея Навального в тюрьму. Сообщается, что они будут согласованы с Европейским союзом, а их конкретное наполнение определится в ближайшее время.

Издание Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник, уточняет, что персональные санкции коснутся главы Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова, руководителя ФСИН Александра Калашникова, а также главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Политолог Марат Баширов считает, что ограничения будут наложены не только на военных, но и, возможно, заденут интересы химических предприятий.

Вряд ли произойдёт что-то серьёзное. Запрета на покупку российской нефти не последует, как и заморозки счетов российских компаний. Это стандартная американская риторика. Произошло событие, которое им не нравится, нужно ввести санкции. Так как что-то действительно серьёзное они сделать не могут, то и вводят "ужасные" санкции, которые реально оказываются пшиком, — прокомментировал ситуацию экономист Александр Роджерс.

Фото © ТАСС / Алексей Андронов

Фото © ТАСС / Алексей Андронов

Подобная реакция Соединённых Штатов, скорее всего, говорит о том, что им сложно смириться с тем, что они больше не являются страной, от мнения которой зависят решения других государств, полагает публицист Ростислав Ищенко.

Всё, что они могли сделать, они попытались реализовать с 2014 года, вводили санкции, Обама отчитался о том, что российская экономика "разорвана в клочья" — и вот результат. В конце 2017 года американский Минфин, отчитываясь перед конгрессом, заявил, что США исчерпали возможность вводить эффективные санкции против России. Поэтому я не думаю, что они изобрели новую возможность это исправить, — отметил Ищенко.

Новые санкции — это наполнение инструмента "Навальный", считает политолог Сергей Михеев. По его мнению, несмотря на то, что ничего серьёзного санкции представлять из себя, скорее всего, не будут, само наличие такого инструмента в дальнейшем может быть полезно американцам.

Новый поворот: американские журналисты раскопали, кто такой Навальный

Новый поворот: американские журналисты раскопали, кто такой Навальный

Вообще, конечно, этот птичий язык утомил, мы уже не знаем, куда складывать эти "сильные сигналы". Американцы используют любые поводы, чтобы использовать инструменты давления, все эти "списки Магнитских" и прочие. Теперь у них новый инструмент — "список Навального". Чем конкретно его заполнять — зависит от ситуации. Сейчас, видимо, будет идти речь о конкретных людях, представителях ФСБ и ГРУ. В дальнейшем, может быть, они попытаются расширить список, это же технология, хороший, удобный проект, а что конкретно использовать как начинку война план покажет. Тут же ещё вопрос конъюнктуры: кто такой Магнитский, уже мало кто помнит, вещи нужно обновлять, вот они и обновляют. Кроме того, вполне возможно, если будет торг, то они на руках будут иметь не одну карту, а целую колоду, — отметил Сергей Михеев.

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Напомним, что Соединённые Штаты также вводили санкции против газопровода "Северный поток – 2", в том числе против всех компаний, которые участвовали в его прокладке. Данное решение затруднило строительство газопровода, вынудив перенести дату ввода в строй на более поздний срок. Однако остановить проект американское вмешательство не смогло.

Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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