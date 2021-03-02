Война план покажет: зачем администрация Байдена вводит новые санкции против России

Как сообщает CNN, администрация Байдена готовится ввести новые санкции против России. Формальным поводом станет заключение Алексея Навального в тюрьму. Сообщается, что они будут согласованы с Европейским союзом, а их конкретное наполнение определится в ближайшее время.

Издание Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник, уточняет , что персональные санкции коснутся главы Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова, руководителя ФСИН Александра Калашникова, а также главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Политолог Марат Баширов считает, что ограничения будут наложены не только на военных, но и, возможно, заденут интересы химических предприятий.

— Вряд ли произойдёт что-то серьёзное. Запрета на покупку российской нефти не последует, как и заморозки счетов российских компаний. Это стандартная американская риторика. Произошло событие, которое им не нравится, нужно ввести санкции. Так как что-то действительно серьёзное они сделать не могут, то и вводят "ужасные" санкции, которые реально оказываются пшиком, — прокомментировал ситуацию экономист Александр Роджерс.

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Подобная реакция Соединённых Штатов, скорее всего, говорит о том, что им сложно смириться с тем, что они больше не являются страной, от мнения которой зависят решения других государств, полагает публицист Ростислав Ищенко.

— Всё, что они могли сделать, они попытались реализовать с 2014 года, вводили санкции, Обама отчитался о том, что российская экономика "разорвана в клочья" — и вот результат. В конце 2017 года американский Минфин, отчитываясь перед конгрессом, заявил, что США исчерпали возможность вводить эффективные санкции против России. Поэтому я не думаю, что они изобрели новую возможность это исправить, — отметил Ищенко.

Новые санкции — это наполнение инструмента "Навальный", считает политолог Сергей Михеев. По его мнению, несмотря на то, что ничего серьёзного санкции представлять из себя, скорее всего, не будут, само наличие такого инструмента в дальнейшем может быть полезно американцам.

— Вообще, конечно, этот птичий язык утомил, мы уже не знаем, куда складывать эти "сильные сигналы". Американцы используют любые поводы, чтобы использовать инструменты давления, все эти "списки Магнитских" и прочие. Теперь у них новый инструмент — "список Навального". Чем конкретно его заполнять — зависит от ситуации. Сейчас, видимо, будет идти речь о конкретных людях, представителях ФСБ и ГРУ. В дальнейшем, может быть, они попытаются расширить список, это же технология, хороший, удобный проект, а что конкретно использовать как начинку — война план покажет. Тут же ещё вопрос конъюнктуры: кто такой Магнитский, уже мало кто помнит, вещи нужно обновлять, вот они и обновляют. Кроме того, вполне возможно, если будет торг, то они на руках будут иметь не одну карту, а целую колоду, — отметил Сергей Михеев.

Напомним, что Соединённые Штаты также вводили санкции против газопровода "Северный поток – 2", в том числе против всех компаний, которые участвовали в его прокладке. Данное решение затруднило строительство газопровода, вынудив перенести дату ввода в строй на более поздний срок. Однако остановить проект американское вмешательство не смогло.

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