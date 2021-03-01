Новый поворот: американские журналисты раскопали, кто такой Навальный

В американском интернет-издании левого толка Greanville Post вышла статья "Навальный: волк в правозащитной шкуре?" (Navalny: Wolf in Human rights activist's Clothing?). Поводом пристального интереса к Алексею Навальному послужило присуждение ему премии мужества Женевского форума по правам человека и демократии, вручение которой состоится в июне этого года. Этому предшествовало и решение международной организации Amnesty International (AI), которая лишила Навального статуса "узника совести". В юридическом и политическом департаменте AI объяснили это высказываниями оппозиционера, которые датируются серединой 2000-х годов. Тогда в организации присвоили его идеям уровень hate speech, поскольку ранее Навальный выступал "за насилие и дискриминацию и на данный момент так и не отказался от подобных заявлений".

— Можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое время открыто не исповедует такие свои взгляды? Большинство американцев скажет — нет. Должны быть минимальные доказательства того, что человек осознал: ксенофобия ведёт к разрушению общества, сталкиванию его в огонь гражданского противостояния и беззакония. Если это верно для Америки, должно быть верно и для любой другой страны, — так начинается статья Калеба Мопина.

Череда скандалов не оставила равнодушными мыслящих людей на Западе, и автор заметки поставил вопрос: на каком основании человек, не отрёкшийся от националистических идей, превозносится западным истеблишментом. Он решил более подробно разобрать взгляды русского оппозиционера и привёл несколько примеров.

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В 2009 году в ходе прямого эфира на радиостанции "Эхо Москвы" Навальный признал национализм определяющим пунктом его идеологии, подтвердив дословно, что его можно называть неонацистом. В том же году он назвал евреев "чуваками в лисьих шапках, лапсердаках, пейсах и всех остальных прибамбасах", а арабов — чумазиками. Четыре года спустя в израильской газете Jerusalem Post появилось сообщение, что на некой вечеринке в редакции The New Times российский оппозиционер произнёс рифмованный слоган "Первый тост за холокост!".

Кроме того, Алексей Навальный много раз открыто заявлял о поддержке националистического мероприятия "Русский марш", а также посещал его в 2007–2011 годах. По прошествии нескольких лет он написал в личном блоге: "Я по-прежнему поддерживаю "Русский марш" как идею и как мероприятие, готов помогать информационно или ещё как-то, но в новой ситуации сам участвовать не могу". Поэтому автор заметки о русском оппозиционере возвращается к главному тезису своей статьи: "Молчание ещё не есть отрицание".

Но национализм не единственный недостаток Навального. Калеб Мопин приводит пример ксенофобии. Женщин оппозиционер предпочитает называть тёлочками. От этого, по признанию Навального, его удерживает только необходимость бороться за голоса феминисток.

Ну а предложение Навального расправляться с судьями — "можно обходиться без излишних сентиментов — расстреливать" и предпочтение силового сценария в довесок ко всему поставили перед журналистом вопрос: для чего Запад поддерживает экстремиста?

— Ещё не зная, в какую трагедию подобный подход выльется в Америке, Навальный в 2020 году заявил о необходимости немедленно свергать власть в России насильственным образом: "Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно даже насильственным образом, — напоминает американский журналист.

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Политолог Марат Баширов полагает, что сама заинтересованность говорит о том, что западным СМИ стало интересно, кто же такой Алексей Навальный на самом деле, насколько он соответствует статусу либерального оппозиционера, которым его наградили западные СМИ и политики.



— Видимо, кто-то решил детально разобрать, насколько правдива данная Западом оценка. Это, конечно, занятный факт, то есть не вся американская пресса куплена. Если посмотреть, как он начинал свою политическую карьеру, как ходил на "Русские марши", что писал в Интернете, всё это даст достаточно однозначную картину. Станет ясно, что собственных убеждений и идей у него не так много. Намного больше попыток продать электорату какие-то популистские и националистические идеи, — заявил Баширов.

Как полагает юрист Илья Ремесло, Алексей Навальный придерживался таких взглядов не только из желания собрать сторонников, но и из-за своих субъективных взглядов, которые можно охарактеризовать как пронацистские.

— Взгляды Алексея Навального не сильно изменились. В своём телеграм-канале я публиковал письмо с просьбой к Навальному перестать репостить неонацистскую агитацию, которое было отправлено заместителю председателя ПарНаС Константину Мерзликину. Оно датировано 2016 годом, то есть прошло всего-то пять лет. Не думаю, что за прошедшее время что-то изменилось, что это какие-то заморочки из прошлого, — пояснил Ремесло.



Стоит отметить, что сам Навальный запросто мимикрирует под предлагаемую ему повестку, не являясь автором излагаемых им мыслей. Объективная проблема этнического национализма в России в 2000-х годах создала националиста Навального, в то время как современный запрос вынудил его стать борцом с коррупцией, предположил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

— Что ему говорят, то он и делает, он так работает. Он выстраивает свою риторику как артист, зачитывает роль той группы людей, которая выбрана, согласно исследованиям. Заметьте, он никогда не выходит за формат, никогда не говорит что-то дополнительное. Если обратить внимание, можно обнаружить, что у него достаточно узкий кругозор, он никогда не выходит за рамки событий вне повестки. Этим он напоминает Зеленского, который тоже сыграл роль, люди его выбрали и в итоге разочаровались. А сейчас, видимо, для него уготована роль жертвы, от которой напоследок надо что-то получить. Он теперь топливо для дальнейших протестов, выгодоприобретателями которых теперь будут другие люди, — заметил Евгений Фёдоров.

Если покопаться в старом "Живом журнале" Алексея Навального, там можно найти достаточно большое количество откровенно нацистской риторики, а также бытовую ненависть к другим по национальному признаку людям. Так, Алексей Навальный ловко отметил, что "жидов" можно "подогреть цехинами".

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— Ничего удивительного в этом нет, рано или поздно это бы всплыло на поверхность, в том числе об этом узнали и зарубежные журналисты. Не все же СМИ там поставлены под ружьё. Понятно, что центральные издания проводят политику в рамках идеологического мейнстрима, но другие, менее зависимые, пытаются придерживаться канонов настоящей журналистики и изучают открытые источники. Тут не надо, как Bellingcat, выдумывать фантастические сюжеты, достаточно навыков поиска информации. Через некоторое время они смогут узнать, что он не только националист, но и мошенник, — сказал политолог Алексей Мартынов.

Отметим, что особую волну популярности Алексей Навальный получил августе прошлого года после того, как впал в кому и был вывезен для лечения из России в больницу Германии. А после выздоровления заявил, что его отравили боевым отравляющим веществом "Новичок". Это подтвердила и немецкая клиника, однако какие-либо доказательства предъявлять отказалась.

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