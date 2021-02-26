"Голый завтрак": для чего США нужны граждане ЛГБТ и гетеросексуальные меньшинства

Ведущий научный центр по изучению общественного мнения Gallup, на днях опубликовал результаты опросов по самоидентификации американцев в области сексуальных пристрастий. Сообщается, что доля людей занимающихся нетрадиционными видами секса в США с 2017 по 2020 годы выросла с 4,5% до 5,6% процентов. При этом 86,7% заявили о своей традиционной ориентации, а 7,6% отказались дать ответ. Отмечается, что среди поколения “бейбибумеров” (1946-1964 годы рождения) привеженцев ЛГБТ около 2%, а среди поколения “зумеров” (1997-2002 годы рождения) более 15%. В опросе участвовало 15 тысяч респондентов. Также отмечается, что количество зумеров нетрадиционной ориентации увеличилось практически вдвое с 2017 года.

Как полагает публицист и общественный деятель Дмитрий Пучков результат не так однозначен, поскольку раньше высказываться в пользу ЛГБТ было опасно. — Я помню советские времена, когда признаться в этом публично было невозможно, это повлекло бы последствия (в СССР гомосексуализм был запрещён на основании 121 статьи УК, - прим. Лайф), в США было — тоже самое. Если поинтересоваться знаменитой тюрьмой Алькатрас, то можно узнать, что первые её постояльцы были матросы тихоокеанского флота, которых осудили за гомосексуализм, тогда за это наказывали 25 годами заключения. С другой стороны сегодня наоборот, поддержка ЛГБТ приносит определённые бонусы. Как мы видим пропаганда работает известным образом, поэтому количество людей утверждающих, что они самоидентифицируют себя как нетрадиционные меньшинства заметно растет, — заявил Дмитрий Пучков.

Он добавил, что наиболее внушаемая часть общества это молодёжь, которая в силу биологических особенностей не имеет достаточного опыта и объективного мнения о навязываемых из вне вещах. — Молодёжь исключительно внушаема, дети ведутся на эту пропаганду, слушают и вступают в стройные ряды. Думаю, делается всё это умышленно, таким образом населению меняют приоритеты на какой-то бред. Скажем в Африке от голода умирает 18 тысяч детей в сутки, но это не важно, гораздо важнее покрасить волосы в розовый цвет и выйти мужчине на улицу в платье. При этом, конечно, таким образом можно понизить рождаемость, вроде люди и сексом заняты, а результата — нет. Зачем это нужно американскому государству сказать сложно, возможно, они полагают, что людей слишком много и непонятно, что с ними делать, чем их занять, тем более грядёт роботизация и люди на простых работах станут не нужны. Главное, что мы видим что делается это умышленно. Американская элита просто пропихивает то, что считает нужным, — сказал эксперт.

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Как полагает депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров в США делается ставка на мигрантов, которые в отличии от коренного населения имеют меньше прав, что повышает внутренний контроль. — Америка это единственная страна в мире, где мигрантов официально 52 миллиона. Это огромное количество, например в науке их около 90%. Там сознательно делается ставка замещение корреного населения приезжими, что повышает внутренний государственный контроль. Если там даже в школах наказывают родителей, которые пытаются воспитывать детей в традиционном смысле, то, очевидно, что там выстроена система пропагандистского воздействия. Я полагаю, что люди в таких условиях теряют свою ориентацию во всех смыслах, становятся атомизированны, попросту оскотиниваются. В итоге, перестают размножаться, и на место реднеков приходят люди из Латинской Америки или арабских стран. В итоге те, кто прибыл в Америку 200-300 лет назад станут меньшинством и перестанут влиять на американскую нацию, — сказал Федоров.

Скорее всего американцы таким образом просто снижают расходы, полагает политолог Алексей Мартынов, по его мнению американцы пришли к выводу, что завозить бесправных “рабов” выгоднее, чем делится правами с коренным населением, а значит нужно просто сделать так, чтобы населения стало меньше.

— Ничего удивительного в том, что в США такая статистика, это последствия официальной государственной пропаганды за последние 10 лет. Идёт определённый сдвиг психики под воздействием пропаганды секс-меньшинств. Видимо, они считают, что у них слишком много населения, там людей действительно немало, порядка 400 миллионов. При этом США - это страна которая всегда имела возможности трудоустраивать высококвалифицированные кадры из других стран. Сначала они завозили рабов, потом к ним стали приезжать в поисках лучшей доли. Вероятно, произошел пересмотр политики и все эти институты с образованием, медициной, деторождением стали обузой. Зачем на это тратить деньги, если ты сразу можешь получить готового специалиста из-за границы? Поэтому и стало выгодно поддержать гомосексуалистов, снизить нагрузку на социальный бюджет, а новых рабов они купят недорого, да те и сами рады будут приехать, — сказал Мартынов.

Отметим, что основная целевой аудиторией для воздействия пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, является молодёжь. Это люди с не до конца сформировавшимся психическим и психологическим здоровьем в период полового созревания, которых при умелой обработке и лгбт-пропаганде может начать “штормить” в любую сторону.

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