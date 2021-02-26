"Голый завтрак": для чего США нужны граждане ЛГБТ и гетеросексуальные меньшинства

Ведущий научный центр по изучению общественного мнения Gallup на днях опубликовал результаты опросов по самоидентификации американцев в области сексуальных пристрастий. Сообщается, что доля людей, занимающихся нетрадиционными видами секса, в США с 2017 по 2020 год выросла с 4,5% до 5,6%. При этом 86,7% заявили о своей традиционной ориентации, а 7,6% отказались дать ответ. Отмечается, что среди поколения "беби-бумеров" (1946–1964 годы рождения) приверженцев ЛГБТ около 2%, а среди поколения "зумеров" (1997–2002 годы рождения) — более 15%. В опросе участвовало 15 тысяч респондентов. Также отмечается, что количество "зумеров" нетрадиционной ориентации увеличилось практически вдвое с 2017 года.

Как полагает публицист и общественный деятель Дмитрий Пучков, результат не так однозначен, поскольку раньше высказываться в пользу ЛГБТ было опасно. — Я помню советские времена, когда признаться в этом публично было невозможно, это повлекло бы последствия (в СССР гомосексуализм был запрещён на основании 121-й статьи УК. — Прим. Лайфа), в США было то же самое. Если поинтересоваться знаменитой тюрьмой Алькатрас, то можно узнать, что первыми её постояльцами были матросы Тихоокеанского флота, которых осудили за гомосексуализм, тогда за это наказывали 25 годами заключения. С другой стороны, сегодня, наоборот, поддержка ЛГБТ приносит определённые бонусы. Как мы видим, пропаганда работает известным образом, поэтому количество людей, утверждающих, что они самоидентифицируют себя как нетрадиционные меньшинства, заметно растёт, — заявил Дмитрий Пучков.

Он добавил, что наиболее внушаемая часть общества — это молодёжь, которая в силу биологических особенностей не имеет достаточного опыта и объективного мнения о навязываемых извне вещах. — Молодёжь исключительно внушаема, дети ведутся на эту пропаганду, слушают и вступают в стройные ряды. Думаю, делается всё это умышленно, таким образом населению меняют приоритеты на какой-то бред. Скажем, в Африке от голода умирает 18 тысяч детей в сутки, но это не важно, гораздо важнее покрасить волосы в розовый цвет и выйти мужчине на улицу в платье. При этом, конечно, таким образом можно понизить рождаемость, вроде люди и сексом заняты — а результата нет. Зачем это нужно американскому государству, сказать сложно. Возможно, они полагают, что людей слишком много и непонятно, что с ними делать, чем их занять, тем более что грядёт роботизация и люди на простых работах станут не нужны. Главное, что мы видим, — что делается это умышленно. Американская элита просто пропихивает то, что считает нужным, — сказал эксперт.

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Как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, в США делается ставка на мигрантов, которые, в отличие от коренного населения, имеют меньше прав, что повышает внутренний контроль. — Америка — это единственная страна в мире, где мигрантов официально 52 миллиона. Это огромное количество, например, в науке их около 90%. Там сознательно делается ставка на замещение коренного населения приезжими, что повышает внутренний государственный контроль. Если там даже в школах наказывают родителей, которые пытаются воспитывать детей в традиционном смысле, то очевидно, что там выстроена система пропагандистского воздействия. Я полагаю, что люди в таких условиях теряют свою ориентацию во всех смыслах, становятся атомизированными, попросту оскотиниваются. В итоге перестают размножаться, и на место реднеков приходят люди из Латинской Америки или арабских стран. В результате те, кто прибыл в Америку 200–300 лет назад, станут меньшинством и перестанут влиять на американскую нацию, — сказал Фёдоров.

Скорее всего, американцы таким образом просто снижают расходы, полагает политолог Алексей Мартынов. По его мнению, американские власти пришли к выводу, что завозить бесправных "рабов" выгоднее, чем делиться правами с коренным населением, а значит, нужно просто сделать так, чтобы населения стало меньше.

— Ничего удивительного в том, что в США такая статистика. Это последствия официальной государственной пропаганды за последние 10 лет. Идёт определённый сдвиг психики под воздействием пропаганды секс-меньшинств. Видимо, они считают, что у них слишком много населения, там людей действительно немало, порядка 400 миллионов. При этом США — это страна, которая всегда имела возможности трудоустраивать высококвалифицированные кадры из других стран. Сначала они завозили рабов, потом к ним стали приезжать в поисках лучшей доли. Вероятно, произошёл пересмотр политики — и все эти институты с образованием, медициной, деторождением стали обузой. Зачем на это тратить деньги, если ты сразу можешь получить готового специалиста из-за границы? Поэтому и стало выгодно поддержать гомосексуалистов, снизить нагрузку на социальный бюджет, а новых рабов они купят недорого. Да те и сами рады будут приехать, — считает Мартынов.