Дядя убитого Ильфата Тухветева. Видео © LIFE

Житель Башкирии Ильфат Тухветев, за убийство которого арестовали депутата от КПРФ Александра Котелевского, страдал лейкемией. Об этом Лайфу рассказали родственники погибшего. Они с горечью вспоминают, что мужчина долгое время сражался с болезнью, а его жизнь в результате оборвалась из-за страшных побоев.

"Обидно не то, что он просто умер своей смертью по болезни, а что парня действительно жестоко убили, его просто зверски поломали. Чтобы с такой жестокостью сломать человека, бить в лицо до неузнаваемости, сломать всё тело... Я сам лично ездил на опознание", — рассказывает дядя убитого Виктор Воробьёв.

Брат убитого Ильфата Тухветева. Видео © LIFE

По словам родных, лицо Ильфата было настолько изуродовано, что родственники не смогли даже взглянуть на него в последний раз, чтобы проститься. Кроме того, эксперты зафиксировали у мужчины многочисленные переломы: все рёбра были сломаны, сломан позвоночник, сломан таз и оторвана часть внутренних органов.

"Следствие и прокуратура должны всерьёз заняться этим делом и раскрыть это преступление. Виновный должен быть наказан жестоко, очень жестоко, вплоть до пожизненного. Это же не человек, это зверь", — отметил собеседник Лайфа.

Как ранее сообщал Лайф, трагедия произошла в Мелеузе в Башкирии. Местный депутат от КПРФ был арестован по подозрению в жестоком убийстве инвалида Ильфата Тухветева, который мастерил деревянные украшения для его свадьбы. Накануне торжества жених пришёл в мастерскую забрать заказ. Мужчины выпили, чтобы "обмыть" сделку и предстоящее бракосочетание. А ночью Тухветев был найден мёртвым со следами жутких побоев. У него остались жена и двое детей, которые тяжело переживают потерю кормильца.