Девочка трагически погибла после двух укусов ос в Подмосковье

Десятилетняя девочка умерла после укусов ос во время отдыха с палатками возле подмосковной деревни Грызлово. Как сообщает МК, несчастный случай произошёл, когда несколько семей с детьми приехали на ночёвку на берег Оки.

Возле их привала появились осы. Из-за риска привлечь насекомых сладким запахом родители даже отказались резать арбуз, но это не спасло детей от укусов. Больше всего не повезло десятилетней девочке — насекомые напали на неё дважды. Малышка получила укусы с разницей в несколько часов. Вечером девочка пожаловалась на головную боль, родители дали ей лекарство, и она отправилась спать в палатку. Наутро малышке стало хуже, она потеряла сознание. Когда привести дочь в чувство не удалось, родители вызвали врачей скорой помощи и даже поехали им навстречу, но, к сожалению, девочку не удалось спасти.

Известно, что младшеклассница не страдала хроническими заболеваниями, но зимой перенесла коронавирус, после чего здоровье девочки пошатнулось. По словам родителей, её мучили головные боли, возникли проблемы с носоглоткой. Не исключено, что именно из-за ослабленного иммунитета организм девочки не смог справиться с осиным ядом.