Врачи напомнили россиянам симптомы укуса инфицированного клеща

Появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон может говорить о том, что человека укусил инфицированный клещ. Об этом рассказал врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев. По его словам, инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца.

"Стоит помнить, что, если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь", — уточнил специалист в беседе с РИА "Новости".

Удалить клеща самостоятельно можно при помощи нитки. Её нужно обвязать вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить по часовой стрелке, пояснил Ртищев.

Врач-инфекционист ИКБ № 2 Наталья Прохорова заметила, что после укуса клеща у взрослых людей и у детей появляются одни и те же симптомы: температура и сыпь. Она также призвала граждан не паниковать из-за укуса членистоногих, а постараться как можно скорее удалить клеща. Это можно сделать либо самостоятельно, либо обратившись в больницу.

"После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом", — порекомендовала Прохорова.

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