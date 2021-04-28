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Синоптик подсказал, куда лучше ехать на отдых в начале мая

В некоторых регионах страны в первые дни следующего месяца будет достаточно тепло и комфортно, чтобы хорошо провести время в праздничные дни.

28 апреля 2021, 03:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири установится тёплая погода. По его словам, температура поднимется до 20 градусов тепла.

"На юге Европейской России в первые дни мая температура будет близка к обычным значениям — 18–20 градусов. Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать", — отметил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

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В Омской, Томской, Новосибирской областях столбики термометров тоже могут достичь 20 градусов со знаком плюс. Кроме того, на Таймыре ожидается аномально тёплая погода, температура будет на 8–10 градусов выше нормы. По прогнозам Гидрометцентра, в центр европейской части России в мае придёт погода, соответствующая климатическим нормам.

"1 мая ночная температура около 5–6 градусов, температура будет близка к обычным значениям. Дневные температуры будут невысокими — 8–13 градусов, 2 мая такие же температуры — 10–12 градусов", — заметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что на северо-запад европейской части России ехать не стоит, так как там пока будет прохладно.

Как сообщалось ранее, с начала апреля на Москву обрушилось свыше 200% от месячной нормы осадков.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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