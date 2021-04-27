Когда в Москву вернётся тепло: синоптик предупредил, что придётся помёрзнуть
Но затем жители столицы будут вознаграждены: в некоторые дни температура будет подниматься почти до уровня 20 градусов.
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Заметное потепление в Москве начнётся только 6–7 мая. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По предварительным прогнозам, 8 и 9 мая температура днём в российской столице поднимется уже до 19 градусов тепла.
"Мы потепление уже такое хорошее ожидаем только во второй пятидневке первой декады мая, то есть не раньше 6–7 мая. Предварительно, в конце декады, 8 и 9 мая, температура должна повыситься уже до 15–19 градусов", — отметил он в беседе с ТАСС.
Как утверждает Варакин, ожидается, что погода в Москве в этот период не будет дождливой. Однако прогноз ещё уточняется, поскольку сейчас он предварительный.
Как сообщалось ранее, с начала апреля на Москву обрушилось свыше 200% от месячной нормы осадков.
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