Когда в Москву вернётся тепло: синоптик предупредил, что придётся помёрзнуть

Заметное потепление в Москве начнётся только 6–7 мая. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По предварительным прогнозам, 8 и 9 мая температура днём в российской столице поднимется уже до 19 градусов тепла.

"Мы потепление уже такое хорошее ожидаем только во второй пятидневке первой декады мая, то есть не раньше 6–7 мая. Предварительно, в конце декады, 8 и 9 мая, температура должна повыситься уже до 15–19 градусов", — отметил он в беседе с ТАСС.

Как утверждает Варакин, ожидается, что погода в Москве в этот период не будет дождливой. Однако прогноз ещё уточняется, поскольку сейчас он предварительный.

Как сообщалось ранее, с начала апреля на Москву обрушилось свыше 200% от месячной нормы осадков.

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