Снег и туман: на Подмосковье обрушился "декабрель" — видео

Подмосковье в конце апреля засыпало снегом. Видео © Instagram / best_vao / saveleva8605 / igor_krapivin75 / sergei_devin

Утром во вторник, 27 апреля, в Московской области выпал снег. Кадрами с непривычной для конца второго весеннего месяца погодой удивлённые россияне поделились в соцсетях и охарактеризовали её как "декабрель". Снег наблюдали и жители столицы.

На записях видно, что в некоторых районах выпавший снег сразу же тает из-за сильной влажности. Сейчас в Москве и Подмосковье температура держится в районе 1–3 градусов тепла.

Как отмечают в центре "Фобос", причиной появления "декабреля" стал активный атлантический циклон.

"Сегодня в столице плюс семь градусов. Это вдвое ниже нормальных показателей! Преимущественно будут идти дожди, но местами к ним может примешиваться снег. Завтра такая вероятность снизится, но осадки продолжатся, а на термометрах до плюс девяти", — отмечают синоптики.

К пятнице воздух прогреется до 14 градусов тепла, но к 1 мая вновь похолодает, уточнили в центре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Москву после пары солнечных и тёплых дней обрушилось похолодание. В мае станет немного теплее, однако не сильно.

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