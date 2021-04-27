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Снег и туман: на Подмосковье обрушился "декабрель" — видео

Осадки в столичном регионе возможны и завтра, потом будет небольшое потепление, но к 1 мая снова похолодает.

27 апреля 2021, 07:36

Раменское. Фото © Instagram / _olechka_sol

Подмосковье в конце апреля засыпало снегом. Видео © Instagram / best_vao / saveleva8605 / igor_krapivin75 / sergei_devin

Утром во вторник, 27 апреля, в Московской области выпал снег. Кадрами с непривычной для конца второго весеннего месяца погодой удивлённые россияне поделились в соцсетях и охарактеризовали её как "декабрель". Снег наблюдали и жители столицы.

На записях видно, что в некоторых районах выпавший снег сразу же тает из-за сильной влажности. Сейчас в Москве и Подмосковье температура держится в районе 1–3 градусов тепла.

В апреле на Москву обрушилось 200% от месячной нормы осадков

В апреле на Москву обрушилось 200% от месячной нормы осадков

Как отмечают в центре "Фобос", причиной появления "декабреля" стал активный атлантический циклон.

"Сегодня в столице плюс семь градусов. Это вдвое ниже нормальных показателей! Преимущественно будут идти дожди, но местами к ним может примешиваться снег. Завтра такая вероятность снизится, но осадки продолжатся, а на термометрах до плюс девяти", — отмечают синоптики.

К пятнице воздух прогреется до 14 градусов тепла, но к 1 мая вновь похолодает, уточнили в центре.

Размером с вишню: сразу после проливного дождя на Москву обрушился крупный град — видео

Размером с вишню: сразу после проливного дождя на Москву обрушился крупный град — видео

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Москву после пары солнечных и тёплых дней обрушилось похолодание. В мае станет немного теплее, однако не сильно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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