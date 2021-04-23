Размером с вишню: сразу после проливного дождя на Москву обрушился крупный град — видео
Погода в столице в пятницу меняется крайне быстро, поэтому многие горожане оказались застигнуты врасплох.
Сразу после проливного дождя на Москву обрушился крупный град. Видео © LIFE
Москва оказалась в эпицентре погодного безумия: сразу после проливного дождя с грозой на город обрушился град. В распоряжении Лайфа оказались видео, снятые ошеломлёнными жителями столицы.
На кадрах видно, насколько мощно обрушился град на ничего не ожидавших москвичей. Также можно заметить, что это не мелкие льдинки, а достаточно крупные градины, которые могут навредить как людям, так и частной собственности.
Однако, несмотря на такое царившее в Москве погодное безумие, метеорологи обещают, что майские праздники пройдут спокойно и солнечно: сильной жары ждать не стоит, но температура будет вполне комфортной для поездок на природу и дачи.
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