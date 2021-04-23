Размером с вишню: сразу после проливного дождя на Москву обрушился крупный град — видео

Сразу после проливного дождя на Москву обрушился крупный град. Видео © LIFE

Москва оказалась в эпицентре погодного безумия: сразу после проливного дождя с грозой на город обрушился град. В распоряжении Лайфа оказались видео, снятые ошеломлёнными жителями столицы.

На кадрах видно, насколько мощно обрушился град на ничего не ожидавших москвичей. Также можно заметить, что это не мелкие льдинки, а достаточно крупные градины, которые могут навредить как людям, так и частной собственности.

Однако, несмотря на такое царившее в Москве погодное безумие, метеорологи обещают, что майские праздники пройдут спокойно и солнечно: сильной жары ждать не стоит, но температура будет вполне комфортной для поездок на природу и дачи.

Авторы