Без "потрясающего тепла": метеоролог рассказала о погоде в Москве на майские праздники

На майские праздники ожидать в Москве невероятного тепла не стоит, однако отличная погода придёт в столицу уже в скором времени. Об этом рассказала специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Рассчитывать на то, что на Первомай к нам вернётся та погода, которая была в середине апреля, а это много солнца и потрясающее тепло, не стоит", — сказала она телеканалу "Звезда".

При этом дневные температуры, по словам метеоролога, всё же будут держаться в районе 8–15 градусов тепла, что соответствует норме. Существенное же потепление ожидается примерно к 5 мая, заметила Волосюк.

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