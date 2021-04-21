Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин начал оглашение Послания Федеральному собранию

Площадкой для церемонии в этом году выбран центральный выставочный зал "Манеж". Путин огласит там послание уже в третий раз. А в целом нынешнее послание станет для российского лидера уже семнадцатым.

21 апреля 2021, 08:56

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оглашает ежегодное Послание Федеральному собранию страны. В нём глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Площадкой для церемонии в этом году выбран центральный выставочный зал "Манеж". Путин огласит там послание уже в третий раз, а в целом нынешнее послание станет для российского лидера уже семнадцатым.

Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

Оглашение послания в этом году станет особенным из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сам президент уже заявил, что получил вторую дозу российской вакцины. Но для безопасности всех собравшихся в одном зале журналистов, например, за несколько дней до начала мероприятия необходимо было сдать три отрицательных ПЦР-теста.

Индексация пенсий, повышение пособий и зарплат: на сколько увеличились выплаты после послания президента

Индексация пенсий, повышение пособий и зарплат: на сколько увеличились выплаты после послания президента

Напомним, что в прошлогоднем послании Путин уделил большое внимание социально-экономической сфере. В том числе вопросу повышения пенсий, пособий и зарплат. Многие из инициатив, которые были выдвинуты 15 января прошлого года, получили своё развитие в нынешнем.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1