Парень-каннибал убил мать, расчленил и съел на пару с собакой
Родительницу он расфасовал по контейнерам. Полицейские застали отвратительное зрелище, когда пришли к нему в квартиру.
Арест подозреваемого в 2019 году. Скриншот © Facebook / Policía Nacional
Задержание каннибала, разрубившего мать и употребившего в пищу. Видео © Facebook / Policía Nacional
В Мадриде молодой парень подозревается в жестоком убийстве своей матери и каннибализме. Он задушил 66-летнюю женщину, разрубил её тело и расфасовал куски по ланч-боксам, а затем питался ими на протяжении двух недель. Об этом сообщает Daily Star.
О пропаже Марии Саледад Гомез в феврале 2019 года в полицию сообщили её друзья и соседи. Придя в дом женщины, правоохранители застали отвратительное зрелище — отрезанные человеческие куски, обёрнутые полиэтиленом, лежали в разных комнатах, некоторые части находились в ланч-боксах в холодильнике, а другие останки уже были на сковороде.
Под подозрение попал её 26-летний сын Альберто. На допросе он рассказал, что питался своей матерью две недели, а несъеденные куски отдавал собаке. Сейчас он находится под арестом и ждёт суда. За убийство и осквернение трупа ему грозит до 15 лет тюрьмы. Однако экспертиза показала, что парень, которого в испанских СМИ называют больным, в момент совершения преступления употреблял наркотики, что лишь усугубило его состояние.
По данным издания, Альберто часто избивал мать и женщина через суд добилась запрета приближаться к ней. Однако вскоре он вернулся домой, а пенсионерка не смогла выгнать сына.
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