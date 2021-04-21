Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2021, 11:39

Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации от ковида

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Делать прививку или нет — личный выбор каждого. Однако в сложившихся обстоятельствах вакцинация необходима в том числе для экономического благополучия страны, отметил спикер Госдумы.

Российскому бизнесу нужно активнее подключаться к кампании по вакцинации от ковида, а также сделать прививки доступными для своих сотрудников. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", — написал председатель нижней палаты парламента в своём телеграм-канале.

Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров оценили в Госдуме
Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров оценили в Госдуме

При этом Володин отметил, что прививка — личный выбор каждого. Однако в нынешних обстоятельствах вакцинация является "не только вопросом своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия России в целом", убеждён спикер Госдумы.

А ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции российского производства получило уже около 10–11 миллионов человек по всему миру.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Совет Федерации
  • Коронавирус
  • Медицина
  • Политика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar