Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации от ковида

Делать прививку или нет — личный выбор каждого. Однако в сложившихся обстоятельствах вакцинация необходима в том числе для экономического благополучия страны, отметил спикер Госдумы.

21 апреля 2021, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Российскому бизнесу нужно активнее подключаться к кампании по вакцинации от ковида, а также сделать прививки доступными для своих сотрудников. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", — написал председатель нижней палаты парламента в своём телеграм-канале.

Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров оценили в Госдуме

Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров оценили в Госдуме

При этом Володин отметил, что прививка — личный выбор каждого. Однако в нынешних обстоятельствах вакцинация является "не только вопросом своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия России в целом", убеждён спикер Госдумы.

А ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции российского производства получило уже около 10–11 миллионов человек по всему миру.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Главное в нём — человек": Володин пообещал интересное послание Путина Федеральному собранию — видео

вчера в 11:27

Сенатор назвал актёрским кривлянием обращение Зеленского к Путину

сегодня в 06:33

Лайф снял последние приготовления к посланию Путина Федеральному собранию в "Манеже" — фото

сегодня в 06:59

Глава Крыма рассказал Лайфу о готовности полуострова принимать туристов летом 2021 года

сегодня в 08:53

Учительницу английского арестовали за роман с 13-летним школьником, для которого она снималась голой

сегодня в 08:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1