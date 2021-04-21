Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации от ковида

Делать прививку или нет — личный выбор каждого. Однако в сложившихся обстоятельствах вакцинация необходима в том числе для экономического благополучия страны, отметил спикер Госдумы.



Российскому бизнесу нужно активнее подключаться к кампании по вакцинации от ковида, а также сделать прививки доступными для своих сотрудников. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", — написал председатель нижней палаты парламента в своём телеграм-канале.

При этом Володин отметил, что прививка — личный выбор каждого. Однако в нынешних обстоятельствах вакцинация является "не только вопросом своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также экономического благополучия России в целом", убеждён спикер Госдумы.