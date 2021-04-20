Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Гинцбург назвал число привитых вакциной "Спутник V"

Он предположил, что реальная цифра может быть больше, если учитывать все зарубежные страны.

20 апреля 2021, 17:35
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" получило уже около 10–11 миллионов человек по всему миру. Об этом рассказал директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

"Вакцинировано порядка 10–11 миллионов, а может быть и больше, если учесть зарубежные страны", — сказал он.

Исследователь заметил, что вакцина даёт высокий уровень протективных антител, что показывает срез на таком количестве вакцинированных. Кроме того, препарат продемонстрировал эффективность против британского, южноафриканского и бразильского штаммов CoViD-19.

Гинцбург заявил о неожиданном свойстве вакцины от ковида "Спутник V"

Гинцбург заявил о неожиданном свойстве вакцины от ковида "Спутник V"

Ранее Лайф сообщал, что производство "Спутника V" началось в Аргентине. На сегодняшний день российский препарат зарегистрирован в 60 странах с общим населением три миллиарда человек.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гинцбург заявил о возможности ревакцинации "Спутником V" через полгода после первой прививки

сегодня в 18:53

"Подстегнуло": Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на россиян

18 апреля, 11:53

Иностранцев и лиц без гражданства выборочно протестируют на коронавирус в российских аэропортах

сегодня в 16:14

СМИ узнали о подготовке Чехией новой высылки российских дипломатов

сегодня в 19:03

Посольство Египта подтвердило скорое возобновление чартерных рейсов из России

сегодня в 18:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1