Гинцбург назвал число привитых вакциной "Спутник V"

Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" получило уже около 10–11 миллионов человек по всему миру. Об этом рассказал директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

"Вакцинировано порядка 10–11 миллионов, а может быть и больше, если учесть зарубежные страны", — сказал он.

Исследователь заметил, что вакцина даёт высокий уровень протективных антител, что показывает срез на таком количестве вакцинированных. Кроме того, препарат продемонстрировал эффективность против британского, южноафриканского и бразильского штаммов CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что производство "Спутника V" началось в Аргентине. На сегодняшний день российский препарат зарегистрирован в 60 странах с общим населением три миллиарда человек.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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