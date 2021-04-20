Гинцбург назвал число привитых вакциной "Спутник V"
Он предположил, что реальная цифра может быть больше, если учитывать все зарубежные страны.
Фото © Sputnikvaccine.com
Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" получило уже около 10–11 миллионов человек по всему миру. Об этом рассказал директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.
"Вакцинировано порядка 10–11 миллионов, а может быть и больше, если учесть зарубежные страны", — сказал он.
Исследователь заметил, что вакцина даёт высокий уровень протективных антител, что показывает срез на таком количестве вакцинированных. Кроме того, препарат продемонстрировал эффективность против британского, южноафриканского и бразильского штаммов CoViD-19.
Ранее Лайф сообщал, что производство "Спутника V" началось в Аргентине. На сегодняшний день российский препарат зарегистрирован в 60 странах с общим населением три миллиарда человек.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Выбор редакции
Гинцбург заявил о возможности ревакцинации "Спутником V" через полгода после первой прививки
"Подстегнуло": Гинцбург рассказал, как вакцинация Путина повлияла на россиян
Иностранцев и лиц без гражданства выборочно протестируют на коронавирус в российских аэропортах
СМИ узнали о подготовке Чехией новой высылки российских дипломатов
Посольство Египта подтвердило скорое возобновление чартерных рейсов из России
Комментариев: 0