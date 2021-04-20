Иностранцев и лиц без гражданства выборочно протестируют на коронавирус в российских аэропортах

Роспотребнадзор выпустил распоряжение о выборочном тестировании на коронавирус иностранцев и лиц без гражданства в российских аэропортах. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства .

Как уже сообщал Лайф, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.