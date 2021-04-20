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Иностранцев и лиц без гражданства выборочно протестируют на коронавирус в российских аэропортах

Тем же распоряжением Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды проверяться на ковид.

20 апреля 2021, 16:14

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор выпустил распоряжение о выборочном тестировании на коронавирус иностранцев и лиц без гражданства в российских аэропортах. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

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"Согласно внесённым изменениям, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на CoViD-19 иностранных граждан", говорится в сообщении.

Отметим, что тем же распоряжением Роспотребнадзор обязал граждан России, возвращающихся из Танзании и Турции до 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

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Как уже сообщал Лайф, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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