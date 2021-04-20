"Состояние безобразное": Депутат Госдумы оценил российские дороги
Причины проблем кроются в отсутствии ответственности за некачественную работу, заметил парламентарий.
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В России на сегодняшний день построено чуть больше миллиона километров автомобильных дорог, однако это составляет лишь половину от необходимой цифры. А уже построенные трассы во многих регионах оставляют желать лучшего. Об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
"Цена дорог уже сейчас на уровне цены жизни. Средний процент причин ДТП — это плохое дорожное полотно, нет освещения, выбоины, колдобины, ямы и так далее; порядка 20%, официальная статистика", — сказал Лысаков в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам депутата, не менее 40 тысяч населённых пунктов в стране не имеют дорог с твёрдым покрытием.
Причины проблем кроются в отсутствии ответственности за некачественную работу, заметил парламентарий. В некоторых местах на трассах стоят знаки ремонта и ограничения по скорости, однако никто не делает дорогу уже давно.
"В некоторых регионах основная причина ДТП — это состояние дорог безобразное. Ездить невозможно, как будто там была бомбёжка. Чиновники зачастую ставят во главу угла не безопасность дорожную, а максимальный сбор штрафных денег", — заметил Лысаков.
Ранее Лайф рассказывал, что в Марий Эл врачам скорой из-за сугробов пришлось добираться до пациентки на санях с лошадьми. Полицейские же были вынуждены и вовсе откапывать себе путь.
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