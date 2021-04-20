Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды тестироваться на коронавирус

Кроме того, новым постановлением Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязала всех россиян, возвращающихся на родину после 1 мая, дважды сдавать тест на ковид.

Напомним, дважды тестировать возвращающихся из Танзании и Турции россиян на наличие в организме коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предложил несколькими днями ранее. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.