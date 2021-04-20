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Опубликовано 20 апреля 2021, 18:52

Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды тестироваться на коронавирус

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

С мая все прибывающие из-за границы будут обязаны два раза сдавать анализ на ковид.

Роспотребнадзор обязал граждан России, возвращающихся из Танзании и Турции до 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, новым постановлением Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязала всех россиян, возвращающихся на родину после 1 мая, дважды сдавать тест на ковид.

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Напомним, дважды тестировать возвращающихся из Танзании и Турции россиян на наличие в организме коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предложил несколькими днями ранее. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

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Эмила Сидорова
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