Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Надеемся, будет даже дешевле": Россиянам назвали выгодную замену отдыху в Турции

Туры в жаркую африканскую страну будут весьма востребованы среди наших соотечественников, уверен эксперт.

20 апреля 2021, 14:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Открытие авиасообщения с популярными курортами Египта станет хорошим решением как для туроператоров, так и для россиян, которые хотят отдохнуть за границей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В оперштабе пока не приняли решение о возобновлении полётов на курорты Египта

В оперштабе пока не приняли решение о возобновлении полётов на курорты Египта

"Египет, надеемся, будет даже дешевле. Тем более что у ряда операторов ещё со времени закрытия в Египте остались депозиты принимающих компаний. Надеюсь, их можно будет реализовать", — сказал он в интервью телеканалу "360".

По словам Барзыкина, Египет, конечно, не сможет полностью заменить Турцию, но в качестве оптимального летнего отдыха — это "очень своевременная и эффективная мера". Поэтому этим летом туры на курорты африканской страны будут весьма востребованы среди наших соотечественников, уверен вице-президент РСТ.

В РСТ оценили готовность туроператоров организовать чартерное авиасообщение с Египтом

В РСТ оценили готовность туроператоров организовать чартерное авиасообщение с Египтом

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что в ближайшем будущем планируется возобновить чартерные рейсы из российских городов в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. По словам политика, вопрос практически решён. Также глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта. По мнению министра, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Роспотребнадзор обязал прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды тестироваться на коронавирус

сегодня в 15:52

В РСТ оценили готовность туроператоров организовать чартерное авиасообщение с Египтом

сегодня в 12:18

"Это беспредел": Instagram удалил видео с поющим гимн России депутатом

сегодня в 15:37

В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V" — видео прямо из цеха

сегодня в 16:00

Военный обозреватель раскрыл, зачем корабли НАТО стремятся в Чёрное море

сегодня в 15:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1