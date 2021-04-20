"Надеемся, будет даже дешевле": Россиянам назвали выгодную замену отдыху в Турции
Туры в жаркую африканскую страну будут весьма востребованы среди наших соотечественников, уверен эксперт.
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Открытие авиасообщения с популярными курортами Египта станет хорошим решением как для туроператоров, так и для россиян, которые хотят отдохнуть за границей. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
"Египет, надеемся, будет даже дешевле. Тем более что у ряда операторов ещё со времени закрытия в Египте остались депозиты принимающих компаний. Надеюсь, их можно будет реализовать", — сказал он в интервью телеканалу "360".
По словам Барзыкина, Египет, конечно, не сможет полностью заменить Турцию, но в качестве оптимального летнего отдыха — это "очень своевременная и эффективная мера". Поэтому этим летом туры на курорты африканской страны будут весьма востребованы среди наших соотечественников, уверен вице-президент РСТ.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что в ближайшем будущем планируется возобновить чартерные рейсы из российских городов в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. По словам политика, вопрос практически решён. Также глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта. По мнению министра, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма.
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