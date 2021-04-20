"В США что-то знают": Поляки оценили переброску американских истребителей на учения

Читатели польского издания Interia прокомментировали переброску в Польшу десятков американских истребителей для учений. Поляки скептически отнеслись к заявлениям американских и польских чиновников по этому поводу и обозначили свою позицию в отношении "манёвров" ВВС США в стране.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что отправка истребителей F-15 и F-16 в Польшу никак не связана с ситуацией на российско-украинской границе. Он заверил, что это нужно исключительно для плановых тренировок.

"Учения не имеют никакого отношения к России? Кому вы пудрите мозги? Вы считаете поляков дураками? Правительство у нас, может, и глупое, но не граждане", — написал пользователь под ником dicte.

Как заметил юзер под именем Ark, интересно, что российские учения всегда считаются опасными, а американские — нет. При этом есть одна небольшая деталь: российские войска, в отличие от американских самолётов, находятся на собственной территории, уточнил он.

"Скоро россияне разместят в Калининградской области несколько дополнительных батарей С-400, а ещё несколько — в Белоруссии. НАТО начнёт вопить, что "россияне создают дополнительные угрозы" для американских самолётов, а стягивание этого летающего металлолома к границам России, разумеется, никаких угроз не создаёт", — сказал mefis58.

В то же время пользователь с ником U. von der Leyen выразил мнение, что "американцы знают что-то, о чём Польша может только догадываться".

"У нас становится всё менее безопасно. Вооружёнными силами управляют абсолютные дилетанты, кроме того, поблизости у нас нет ни одного дружественно настроенного соседа. Некоторых история ничему не научила", — написал некто под именем Ee.

Ранее Лайф уже писал, что европейское командование Вооружённых сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Тогда отмечалось, что Америка использует польские аэродромы для отработки быстрой переброски ВВС в Европе.

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