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МИД Колумбии вручил российскому послу ноту протеста из-за нарушения воздушных границ

В ведомстве также заявили о неприятии ситуации, когда воздушные суда из РФ не выполняли условий государства.

20 апреля 2021, 06:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Колумбии вручило послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны самолётом РФ Ил-96. Об этом заявила глава МИД Клаудиа Блум.

"Министерство иностранных дел от имени национального правительства вручило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило наш энергичный протест в связи с ситуацией, которую спровоцировал российский самолёт, 19 апреля нарушивший воздушное пространство Колумбии", — сказала министр в обращении в "Твиттере".

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Блум также заявила о неприятии повторяющихся ситуаций, когда российские воздушные суда не выполняли определённые в разрешениях авиационных властей Колумбии условия. Она отметила, что послу РФ сообщили о важности незамедлительного ответа правительства и необходимости гарантий, что нарушения воздушного пространства повторяться не будут.

Ранее Лайф рассказывал, что Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96. Самолёт следовал из Москвы и имел разрешение на пролёт через воздушное пространство страны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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