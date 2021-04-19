Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96

Самолёт следовал из Москвы и имел разрешение на пролёт через воздушное пространство страны.

19 апреля 2021, 22:44
<p>Фото © Военно-воздушные силы Колумбии</p>

Фото © Военно-воздушные силы Колумбии

Колумбия подняла истребители KFIR для сопровождения российского Ил-96-400ВПУ. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС южноамериканской страны.

По данным ведомства, самолёт Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролёт через воздушное пространство Колумбии. Российский борт засекли 19 апреля в 09:22 (17:22 мск).

"Национальная система противовоздушной обороны засекла, что самолёт вошёл в воздушное пространство [Колумбии] в районе, отличающемся от разрешённого", — утверждается в сообщении на сайте министерства.

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей

Ранее Лайф писал о том, что МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1