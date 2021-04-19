Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96
Самолёт следовал из Москвы и имел разрешение на пролёт через воздушное пространство страны.
Фото © Военно-воздушные силы Колумбии
Колумбия подняла истребители KFIR для сопровождения российского Ил-96-400ВПУ. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС южноамериканской страны.
По данным ведомства, самолёт Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролёт через воздушное пространство Колумбии. Российский борт засекли 19 апреля в 09:22 (17:22 мск).
"Национальная система противовоздушной обороны засекла, что самолёт вошёл в воздушное пространство [Колумбии] в районе, отличающемся от разрешённого", — утверждается в сообщении на сайте министерства.
Ранее Лайф писал о том, что МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем.
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