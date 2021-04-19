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СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Нижегородской области

Оно расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

19 апреля 2021, 22:31

Видео © СУ СКР по Нижегородской области

После взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об этом проинформировала во вторник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, 19 апреля 2021 года в вечернее время в жилом 3-этажном доме, расположенном в с. Маргуша, произошло разрушение конструкций. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома", — уточнили в управлении.

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижегородской области, в горящем здании ищут ребёнка

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижегородской области, в горящем здании ищут ребёнка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах взрыва в трёхэтажном доме в селе Маргуша, первоначальных следственных действиях и оперативно принять необходимые меры для установления причин ЧП.

Как уже сообщал Лайф, после хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. Огнём охвачена площадь в 1200 кв. м. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадали шесть человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Судьба ещё одного младенца остаётся неизвестной. По предварительным данным, он погиб. В настоящее время открытое горение в доме ликвидировано.

Авторы
Юлия Коновалова

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