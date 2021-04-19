Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижегородской области, в горящем здании ищут ребёнка

Взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

После хлопка огонь охватил третий этаж здания и кровлю. На месте работают пожарные. В результате взрыва пострадали три человека — семейная пара и молодая девушка. В горящем здании ищут ребёнка. Спасатели не исключают, что он погиб в огне.

Ранее взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина в Зеленодольске, в результате двое погибли и шестеро пострадали. Повреждено оказалось семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.

Авторы