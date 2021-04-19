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Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижегородской области, в горящем здании ищут ребёнка

В настоящее время пожарные пытаются справиться с охватившим строение после хлопка огнём.

19 апреля 2021, 19:02
<p><em style="font-style: italic;">Фото</em> <em style="font-style: italic;">места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на <u><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Android</a></u> и <u><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iOS</a></u>)</em></p>

Фото места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

После хлопка огонь охватил третий этаж здания и кровлю. На месте работают пожарные. В результате взрыва пострадали три человека — семейная пара и молодая девушка. В горящем здании ищут ребёнка. Спасатели не исключают, что он погиб в огне.

Число жертв взрыва газа в Зеленодольске возросло до двух

Число жертв взрыва газа в Зеленодольске возросло до двух

Ранее взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина в Зеленодольске, в результате двое погибли и шестеро пострадали. Повреждено оказалось семь квартир на двух этажах, но несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело, введён режим ЧС.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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