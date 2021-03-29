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В Зеленодольске ввели местный режим ЧС после взрыва в жилом доме

Нуждающимся предоставят временное жильё.

29 марта 2021, 23:49

Режим ЧС муниципального характера ввели после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

"Вводим режим ЧС муниципального характера, срок — с сегодняшнего дня", — рассказал он.

Хабибуллин пояснил: решение было принято в связи с тем, что нарушено жизнеобеспечение населения. Режим ЧС снимут после окончания работ по восстановлению здания.

Опубликовано видео из разрушенных взрывом квартир в Зеленодольске

Опубликовано видео из разрушенных взрывом квартир в Зеленодольске

Отмечается, что жителей дома, которым требуется жильё, временно разместят в доме культуры или в санатории. В дальнейшем людям могут предоставить жильё из маневренного фонда.

Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Ленина в Зеленодольске. Повреждены оказались семь квартир на двух этажах. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, не задеты. В СКР сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело. Один человек погиб, семь пострадали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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