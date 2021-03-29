Опубликовано видео из разрушенных взрывом квартир в Зеленодольске. Видео © ГУ МЧС по Татарстану

Взрыв, который прогремел в многоэтажном доме на улице Ленина в Зеленодольске, разрушил перегородки внутри жилья, вызвал значительные разрушения в квартирах. Это видно на кадрах, которые распространило региональное управление МЧС.

По последним данным, жертвой взрыва стал один человек, семеро отправлены в больницу. В СК сообщили, что основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело. Пока здание осматривают специалисты, жильцов вывели. Их разместят во временном пункте.

"Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев заверил, что вся необходимая поддержка жильцам будет оказана, всем предоставят места временного проживания, в том числе и из маневренного фонда", — сообщил пресс-секретарь главы Зеленодольска Расим Хазиев.

Напомним, отт взрыва получили повреждения квартиры на двух этажах, однако разрушения несущих конструкций не выявлено.

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