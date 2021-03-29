Один человек погиб, трое пострадали: в Зеленодольске прогремел взрыв в жилом доме

Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в многоэтажном жилом доме в Зеленодольске, который находится примерно в 20 километрах от столицы Татарстана — Казани. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах региона. Однако работы на месте ЧП ещё продолжаются, информация может быть не окончательной.