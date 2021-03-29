Один человек погиб, трое пострадали: в Зеленодольске прогремел взрыв в жилом доме
Повреждены оказались квартиры на двух этажах.
В Зеленодольске при взрыве в жилом доме погиб один человек. Видео © LiFE
Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в многоэтажном жилом доме в Зеленодольске, который находится примерно в 20 километрах от столицы Татарстана — Казани. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах региона. Однако работы на месте ЧП ещё продолжаются, информация может быть не окончательной.
Эти данные подтвердили в регионом управлении МЧС. Там назвали предварительную причину случившегося — "хлопок, предварительно, газовоздушной смеси". Из-под завалов спасена и передана медикам женщина. На месте происшествия работает 59 человек и 20 единиц техники.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате взрыва оказались повреждены квартиры на двух этажах: восьмом и седьмом. Спасатели эвакуировали из здания людей. Некоторые из них находятся во дворе здания, наблюдая за работой сотрудников МЧС.
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